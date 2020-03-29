Сергей Собянин ввел в Москве режим самоизоляции и «умной» системы видеонаблюдения

С понедельника, 30 марта, москвичи смогут выходить из дома только за продуктами или в аптеку, а также чтобы выгулять домашних животных. Такое решение сообщил в воскресенье мэр российской столицы, Сергей Собянин. Следить за нарушителями, по информации мэрии, будет специальная «умная система видеонаблюдения». Это предполагает использование программ распознавания лиц, уточняет France-Presse.

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С понедельника, 30 марта, для жителей Москвы будет введен режим домашней самоизоляции вне зависимости от их возраста. Покидать квартиры будет разрешено только для обращения за экстренной медицинской помощью и для поездок на работу в случае необходимости. Также выйти на улицу разрешат за продуктами, в аптеку или для того, чтобы выгулять домашних животных (на расстоянии не более 100 м от дома) или вынести мусор.

Как сообщил мэр, выходить из дома можно будет при наличии специального пропуска. За выполнением ограничений в Москве будет следить «умная» система контроля, которую развернут в столице в скором времени. «Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — цитирует слова Собянина РБК.

Как сообщила изданию пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции. Также московские власти введут категории пропусков и установят, при каких условиях и в какой зоне граждане, получившие их, смогут передвигаться.

Согласно информации министерства здравоохранения России, число зарегистрированных случаев заболевания Covid-19 на воскресенье, 29 марта, составляет 1534 человека. 8 пациентов скончались.

Подмосковье

В Московской области режим самоизоляции вступает в силу с 20:00 часов воскресенья, 29 марта. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Будут закрыты все парки, детские площадки, возможно будет выходить из дома только для того, чтобы поехать на работу. Покинуть дом можно будет также для похода за продуктами и лекарствами. В таком случае на улице необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м от других людей.

Согласно последним данным, в Подмосковье зафиксировали 112 случаев коронавируса. Десять пациентов выздоровели.

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