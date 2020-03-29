«Угроза пандемии страшного вируса»: Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

«Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской», — заверил патриарх Кирилл.

В воскресенье, 29 марта, патриарх Кирилл призвал россиян временно отказаться от посещения церквей. Предстоятель РПЦ объяснил это большой угрозой, которую может представлять для России распространение коронавируса. Еще несколько дней назад в РПЦ заявляли, что не собираются призывать верующих не ходить на богослужения.

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Как уточняет агентство РИА-Новости, призыв воздержаться от посещения храмов Кирилл сделал на проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.

При этом на церковной службе присутствовало примерно 150 человек, которым священники раздавали просфоры, сообщил корреспондент МБХ-Медиа.

Сам настоятель РПЦ жестко раскритиковал тех, кто посвящает предоставленную государством неделю отпуска поеданию «шашлыков на свежем воздухе» и прочим развлечениям.

«Самое главное — спасаться, а не, простите, дурака валять, как это делают те, кто в эти дни, которые государство предоставило для сосредоточения, спокойствия, посвящают развлечениям на воздухе, шашлыкам, музыке и всему другому, думая, что это просто каникулы», — сказал патриарх.

Патриарх Кирилл на воскресной литургии. Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/pM7rR6GDBV — МБХ Медиа (@MBKhMedia) March 29, 2020

Перед этим предстоятель призвал паству пока отказаться и от визитов в церковь.

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской», которая не выходила из своей пустыни, «а ведь ей тоже хотелось пить», — напомнил Кирилл. Он уточнил, что пример св. Марии Египетской свидетельствует: «и без посещения храма можно спастись».

Впрочем, патриарх не стал призывать верующих следовать этому примеру постоянно. Он пояснил, что просит не посещать церковные учреждения лишь на время эпидемии коронавируса.

«Церковь призывает <…> принять на себя обязательство строго исполнять все предписания, которые сегодня предлагаются санитарными властями России, — сказал Кирилл, подчеркнув, что существует «очень большая угроза эпидемии и даже пандемии страшного вируса».

Сколько продлится эпидемия, патриарх не уточнил, но известно, что, по преданию, святая Мария Египетская провела в пустыни 47 лет.

Три дня назад, 26 марта, в РПЦ заявили, что «с пониманием» относятся к призыву мэра Москвы «не посещать религиозные объекты», но сама Русская православная церковь не станет призывать верующих к этому.

«Пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе», — цитировало заявление пресс-службы РПЦ агентство «Интерфакс».

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