В Крыму завели первое уголовное дело за заражение коронавирусом

Первое уголовное дело возбуждено в Крыму в отношении гражданина, который вернулся из страны, находящейся в зоне риска, и заразил сотрудника одного из местных медицинских центров. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил заместитель начальника полиции крымского МВД Александр Смаглин.

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«Вчера уголовное дело возбуждено в отношении лица, который не соблюдал установленные требования по самоизоляции и заразил человека», — цитирует РИА-Новости слова Смаглина, сказанные во время заседания республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса. Откуда прибыл инфицированный гриппом мужчина, не сообщается.

По последним данным, в Крыму выявлено 20 случаев заражения коронавирусом. Один из случаев стал результатом нарушения приезжим из неблагополучной страны режима самоизоляции, сообщает агентство.

Завести дело могут и против мужчины, который, вернувшись с Кубы, заразил девушку в Карелии, сообщает РБК. Житель Мурманской области, который после возвращения с отдыха на Кубе нарушил режим самоизоляции, заразил девушку. Как передает РБК со ссылкой на пресс-секретаря главы Карелии Марины Кабатюк, сейчас в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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