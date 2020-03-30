Правительство России одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал регионы ввести режим обязательной самоизоляции и предупредил, что нарушителей карантина будет ждать ужесточенное административное наказание. Об этом глава правительства заявил в ходе совещания в понедельник, 30 марта.

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Сейчас за нарушение санитарно-эпидемиологических норм россияне могут быть оштрафованы на 500 рублей, а для юридических лиц размер наказания составляет 20 тысяч. По данным ТАСС, размер новых штрафов для физических лиц составит 15 – 40 тысяч рублей за первое нарушение и 150 – 300 тысяч в случае рецидива. Юридическое лицо за несоблюдение режима изоляции смогут штрафовать на 200 – 500 тысяч, а за повторный проступок — на сумму до 1 миллиона рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по законодательству Павел Крашенинников выступили за введение уголовной ответственности для несоблюдающих карантин и предложили наказывать в том числе и заключением на срок до 7 лет в случае, если нарушение привело к гибели нескольких человек. Совет Федерации рассмотрит соответствующие поправки в Уголовный и Административный кодексы 31 марта.

Напомним, с 30 марта в Москве и Подмосковье введен режим обязательной самоизоляции. Покидать квартиру разрешено для похода в магазин или аптеку, выгула домашних животных или обращения за экстренной медицинской помощью. Премьер-министр Мишустин на совещании призвал власти регионов последовать примеру столицы и ввести аналогичные меры. «Шаги, которые предпринимаются — это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом», — приводит ТАСС слова председателя правительства.

Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании у премьер-министра 30 марта, в России зафиксировано более 1,5 тысяч случаев заражения коронавирусом.

По данным агентства France-Presse, на первую половину дня 30 марта в мире насчитывается около 700 тысяч случаев заражения COVID-19, 33 568 человек погибли в 183 странах.

AFP сообщает, что наибольшее количество заражений отмечено в Соединенных Штатах — 143 025 случая, 2 514 человек умерли. В Италии зафиксировано 97 689 случаев заболевания, также там наибольшее количество летальных исходов — 10 779. На третьем месте — Китай, где от вируса погибли 3304 человека, а заразились 81 470. При этом, как отмечает агентство, данные по Китаю вызывают сомнения.

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