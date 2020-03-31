В Москве и области временно отменили взносы за капремонт

Москвичи и жители области смогут временно не платить взносы за капремонт

Москвичи и жители области освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт до 30 июня. Соответствующие постановления опубликованы во вторник, 31 марта, на сайтах мэра Москвы и правительства Московской области.

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Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что начатые работы будут завершены, но новые работы начинаться не будут.

В постановлении губернатора Московской области, в частности, говорится, что организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, а также услуги связи, не разрешается применение мер ответственности за неоплату жилых помещений и услуг во время самоизоляции.

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