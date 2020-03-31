Перейти к основному контенту
#Коронавирус
# Не пропустите
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

В Москве и области временно отменили взносы за капремонт

Опубликовано: Отредактировано:

Москвичи и жители области смогут временно не платить взносы за капремонт
Москвичи и жители области смогут временно не платить взносы за капремонт REUTERS/Maxim Shemetov
RFI

Москвичи и жители области освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт до  30 июня. Соответствующие постановления опубликованы во вторник, 31 марта,  на сайтах мэра Москвы и правительства Московской области.

Реклама

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что начатые работы будут завершены, но новые работы начинаться не будут.

В постановлении губернатора Московской области, в частности, говорится, что организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, а также услуги связи, не разрешается применение мер ответственности за неоплату жилых помещений и услуг во время самоизоляции.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.