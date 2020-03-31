В России от коронавируса скончались еще пятеро человек

По данным на вечер понедельника, 30 марта, в Москве от Covid-19 скончались еще четверо человек, первый смертельный случай также зарегистрирован в Подмосковье. Всего в России от коронавируса скончались 17 человек.

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О погибших в Москве сообщил столичный оперативный штаб в своем твиттере. В сообщении говорится, что четверым умершим было от 76 до 86 лет, у них имелись хронические заболевания. Двое находились на искусственной вентиляции легких.

Как сообщил федеральный оперативный штаб наблюдения за эпидемией, первый случай смерти от коронавируса был также зарегистрирован в Подмосковье. Умерла 65-летняя женщина.

Всего в России, по данным на вечер 30 марта, от коронавируса скончались 17 человек, зарегистрировано 500 новых случаев заболевания. Общее число инфицированных достигло 2337 человек, затронуты 73 региона.

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