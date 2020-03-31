В России перенесены экзамены в вузы и сохранен армейский призыв

В России перенесены даты вступительных экзаменов в вузы. Вместе с тем президент Путин подписал указ о призыве на срочную службу начиная с апреля 2020. Предполагается призвать 135 000 новобранцев.

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Российское министерство высшего образования перенесло даты вступительных экзаменов в вузы. Об этом глава ведомства Валерий Фальков сказал в эфире телеканала «Россия 24». Ранее экзамены должны были начаться не позднее 20 июня.

Министр также заявил, что новый учебный год предположительно должен начаться 1 сентября.

Многие средние и высшие учебные заведения из-за коронавируса перешли на дистанционное обучение или объявили каникулы.

Вместе с тем в понедельник, 30 марта, президент Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную службу в апреле-июле 2020 года. Призвать планируется 135 тысяч новобранцев. Предполагается, что в армию пойдут 135 000 новобранцев.

Глава военного ведомства Сергей Шойгу ранее заявлял, что сначала новобранцев поместят на карантин и проверят на коронавирус.

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