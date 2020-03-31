Госдума приняла законы о наказании за нарушение карантина и распространение фейковых новостей
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Госдума приняла законы об ответственности за нарушение режима самоизоляции и за распространение фейков о коронавирусе. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает телеканал Дождь.
В сообщении говорится, что за нарушение карантина грозит уголовная ответственность до семи лет лишения свободы, если оно повлекло смерть двух и более человек. В случае смерти одного человека виновный может быть лишен свободы на срок до пяти лет либо оштрафован на сумму от одного до двух миллионов.
Виновного в массовом заражении могут оштрафовать на сумму от пятисот тысяч до миллиона рублей, а также лишить свободы на срок до трех лет.
Административное наказание предполагает штрафы до 40 тысяч рублей.
Законопроект также предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение фейковых новостей о коронавирусе.
Если распространение непроверенной информации нанесет вред работе транспорта, банков и других структур, то виновный может быть оштрафован на сумму до 400 тысяч рублей. Уголовная ответственность также предусматривает штрафы до двух миллионов рублей и тюремные сроки до пяти лет.
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