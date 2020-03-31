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Госдума приняла законы о наказании за нарушение карантина и распространение фейковых новостей

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Госдума приняла закон об уголовных и административных наказаниях за распространение ложных новостей о коронавирусе
Госдума приняла закон об уголовных и административных наказаниях за распространение ложных новостей о коронавирусе © Getty Images
RFI

Госдума приняла законы об ответственности за нарушение режима самоизоляции и за распространение фейков о коронавирусе. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает телеканал Дождь. 

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В сообщении говорится, что за  нарушение карантина грозит уголовная ответственность до семи лет лишения свободы, если оно повлекло смерть двух и более человек. В случае смерти одного человека виновный может быть лишен свободы на срок до пяти лет либо  оштрафован  на сумму от одного до двух миллионов.

Виновного в массовом заражении могут оштрафовать на сумму от пятисот  тысяч до миллиона рублей, а также  лишить свободы на срок до трех лет.

Административное наказание  предполагает штрафы до 40 тысяч рублей.

Законопроект также предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение фейковых новостей о коронавирусе.

Если распространение непроверенной информации нанесет вред работе транспорта, банков и других структур, то виновный может быть оштрафован на сумму до 400 тысяч рублей. Уголовная ответственность также предусматривает штрафы до двух миллионов рублей и тюремные сроки до пяти лет.

 

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