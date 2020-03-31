У встречавшегося с Путиным главврача больницы в Коммунарке диагностировали COVID-19

Владимир Путин и Денис Проценко в больнице в Коммунарке, 24 марта 2020 г.

У главврача инфекционного центра в Коммунарке, где лежат заразившиеся коронавирусом, Дениса Проценко диагностировали COVID-19. Об этом стало известно 31 марта. На прошлой неделе Денис Проценко встречался в своей больнице с Владимиром Путиным.

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31 марта Проценко написал у себя в фейсбуке, что чувствует себя «вполне хорошо». Он рассказал, что изолировался в своем кабинете, где есть условия для дистанционной работы.

Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо.... Publiée par Denis Protsenko sur Mardi 31 mars 2020

24 марта больницу в Коммунарке посетил президент России Владимир Путин. Президент встречался с Денисом Проценко. Они пожали друг другу руки и разговаривали без защитных масок. На этой встрече присутствовали также мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков 31 марта заверил, что с Владимиром Путиным все в порядке. По его словам, президента регулярно тестируют на коронавирус, передает РИА Новости.

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