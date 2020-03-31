Amnesty International призвала власти России освободить часть заключенных из-за COVID-19

Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от властей России принять срочные меры, чтобы защитить более полумиллиона заключенных от COVID-19. В первую очередь — освободить людей, ожидающих суда в СИЗО, пожилых людей, заключенных с подорванным здоровьем, а также узников совести.

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В письме, адресованном российским органам власти, Amnesty International предупреждает о возможных катастрофических последствиях пандемии для российских заключенных. Среди 519 600 человек, находящихся в России в местах лишения свободы, по меньшей мере девять тысяч человек старше 60 лет, а у большинства серьезно подорвано здоровье.

Специалист Amnesty International по России Наталья Прилуцкая подчеркивает, что с учетом переполненности мест заключения, плохой вентиляции, невысоким уровнем медицинской помощи и санитарных условий, риск распространения инфекции повышается. Отмечается, что ряд колоний находятся в сотнях километров от гражданских больниц.

Некоторые аспекты российской пенитенциарной системы особо опасны в период эпидемии. Речь идет об этапировании заключенных в тесных, непроветриваемых помещениях с нехваткой проточной воды. Порой также поездки на поездах занимают целые недели.

Правозащитники призвали власти России сократить численность заключенных в стране, чтобы «избежать катастрофы». По их мнению, немедленно необходимо освободить тех, кто ожидает суда в СИЗО, а также наиболее уязвимых к инфекции заключенных — пожилых людей и людей с подорванным здоровьем. По данным правозащитников, 97 тысяч заключенных (18,7%) находятся в предварительном заключении в СИЗО, где часто наблюдается перенаселенность. А судебные процессы сейчас приостановлены. Кроме того, Amnesty International снова потребовала освободить всех узников совести.

Правозащитники призвали власти учитывать также потенциальный вред для психического здоровья заключенных от уже введенных ограничений на посещения колоний и СИЗО членами семьи и адвокатами. Необходимо обеспечить альтернативные способы связи с внешним миром для заключенных, призывают в Amnesty.

Ранее в местах лишения свободы в ряде стран вспыхивали волнения и бунты из-за карантинных мер. Некоторые страны, в том числе Франция, досрочно освободили тысячи заключенных.

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