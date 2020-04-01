В России зафиксировали 440 новых случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в среду, 1 апреля, сообщил, что количество случаев инфицирования в России достигло 2 777 — 440 новых случаев за последние сутки зарегистрировали в 35 разных регионах страны.

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Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб передает, что 267 случаев отмечены в Москве, 15 — в Московской области, 27 — в Санкт-Петербурге. Всего же число регионов, где выявлен коронавирус, за сутки достигло 75. К этому списку добавились Приморский, Хабаровский и Алтайский края, Башкирия, Мордовия, Чечня, Сахалинская, Новосибирская, Владимирская, Липецкая и Тверская области.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в России от коронавируса и его последствий скончались 24 человека. Семь из них — за последние 24 часа.

Напомним, 31 марта стало известно о том, что COVID-19 диагностировали у Дениса Проценко — главврача инфекционного центра в Коммунарке, где лежат заразившиеся коронавирусом. 24 марта Проценко встречался в своей больнице с президентом России Владимиром Путиным.

С 30 марта в Москве и Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции. Покидать квартиры разрешено только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу в случае необходимости, покупки продуктов или лекарств, прогулки с домашним животным на расстоянии не более 100 м от дома или выноса мусора. Позднее к карантину присоединился и ряд других регионов.

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