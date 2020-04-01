Песков: Владимир Путин не пожимает руки и соблюдает социальную дистанцию

Президент России Владимир Путин не пожимает руки собеседникам, соблюдает социальную дистанцию и впервые проведет совещание в формате телеконференции. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщили в среду, 1 апреля, российские СМИ.

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Песков отметил, что к моменту посещения больницы в Коммунарке не все собеседники президента прошли тест на вирус. Напомним, 24 марта Путин посетил инфекционный центр, где оказывают помощь заразившимся коронавирусом. Там он пообщался с главврачом Денисом Проценко, у которого 31 марта был диагностирован COVID-19. Во время их беседы президент не был одет в защитный костюм, маски на нем также не было.

Как сообщал портал РБК, Проценко 31 марта заявил, что чувствует себя хорошо, изолировался в кабинете и продолжает руководить центром. В тот же день пресс-секретарь Песков отметил, что Владимир Путин регулярно сдает тесты на коронавирус и тоже чувствует себя нормально.

Также 1 апреля Владимир Путин в формате телеконференции проведет совещание с правительством. «Отличительной чертой сегодняшнего совещания станет его проведение в дистанционном формате. Президент будет в Ново-Огарево и посредством телеконференции будет связываться практически со стандартным набором руководителей правительства, кабинета министров, которые также будут находиться на своих рабочих местах», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Напомним, 26 марта Владимир Путин дистанционно принял участие в первом саммите G20, проходившем в форме телеконференции.

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