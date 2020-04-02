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День победы отдаляется: в России отмечен большой прирост числа заболевших COVID-19

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На фоне ухудшения ситуации власти рассматривают вариант переноса проведения парада Победы на осень, заявили источники РБК.
На фоне ухудшения ситуации власти рассматривают вариант переноса проведения парада Победы на осень, заявили источники РБК. AFP
RFI

В России за последние сутки зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19, это самый большой прирост за время измерений. Данные обнародовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. По данным «Коммерсанта», власти намерены продлить выходные по всей стране. Кроме того, как сообщили источники РБК, рассматривается вариант переноса парада Победы.

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По данным штаба, к утру четверга, 2 апреля, в России общее число заболевших составило 3 548, из них 238 выздоровели, 30 — умерли.

Прирост за последние сутки (+771 случай) превысил показатели предыдущих дней (вчера,1 апреля, было +440).

Больше всего заболевших отмечено в столице — 2475 человек, на втором месте Московская область — 177.

При этом из 595 зафиксированных в Москве за последние сутки случаев заражения почти 46% — у людей моложе 45 лет, сообщил городской оперштаб.

На фоне ухудшения ситуации, власти, как сообщила газета «Коммерсант», рассматривают возможность объявить и следующую неделю нерабочей (как уже сделали нынешнюю) по всей России. 

Помимо этого, по данным источников РБК, в Кремле и Минобороны РФ обсудили сценарий проведения парада Победы на Красной площади не 9 мая, а осенью. Но пока сохраняется и сценарий парада 9 мая, но без зрителей на площади, сообщило издание.

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