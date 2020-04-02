День победы отдаляется: в России отмечен большой прирост числа заболевших COVID-19

В России за последние сутки зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19, это самый большой прирост за время измерений. Данные обнародовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. По данным «Коммерсанта», власти намерены продлить выходные по всей стране. Кроме того, как сообщили источники РБК, рассматривается вариант переноса парада Победы.

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По данным штаба, к утру четверга, 2 апреля, в России общее число заболевших составило 3 548, из них 238 выздоровели, 30 — умерли.

Прирост за последние сутки (+771 случай) превысил показатели предыдущих дней (вчера,1 апреля, было +440).

Больше всего заболевших отмечено в столице — 2475 человек, на втором месте Московская область — 177.

При этом из 595 зафиксированных в Москве за последние сутки случаев заражения почти 46% — у людей моложе 45 лет, сообщил городской оперштаб.

На фоне ухудшения ситуации, власти, как сообщила газета «Коммерсант», рассматривают возможность объявить и следующую неделю нерабочей (как уже сделали нынешнюю) по всей России.

Помимо этого, по данным источников РБК, в Кремле и Минобороны РФ обсудили сценарий проведения парада Победы на Красной площади не 9 мая, а осенью. Но пока сохраняется и сценарий парада 9 мая, но без зрителей на площади, сообщило издание.

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