Путин продлил нерабочие дни и дал губернаторам дополнительные полномочия

В телеобращении к россиянам 2 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о необходимости продления нерабочих дней до конца месяца.

В телеобращении к россиянам 2 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о необходимости продления нерабочих дней до конца месяца. Кроме этого, он заявил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для борьбы с эпидемией. Соответствующий указ президент подписал в тот же день.

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Президент России объявил о продлении введенных ранее для «обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» нерабочих дней. В своем телеобращении Путин заявил, что нерабочими будут все дни вплоть до 30 апреля. «Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил президент.

Главы субъектов федерации получат дополнительные полномочия, заявил также в своем обращении российский президент. Именно руководство регионов будет теперь решать, в каком объеме вводить ограничительные карантинные меры, исходя из конкретной ситуации на месте. Таким образом, главы субъектов до конца недели должны определить набор профилактических мер с учетом особенности экономики субъекта и эпидемиологической ситуации. В частности, губернаторы смогут закрывать границы своих регионов для транспорта из других регионов России, останавливать работу отдельных организаций и предприятий, а также вводить режим ЧП.

В случае решения о дополнительных ограничениях регионы должны согласовать их с центром. Как пояснил Владимир Путин, работу регионов будут координировать полномочные представители президента в округах, а вся информация должна поступать в координационный совет.

Независимо от решения региональной власти везде по-прежнему будут работать медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, банки, организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, непрерывно действующие организации и организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации.

Как отмечает РБК, по данным сервиса HeadHunter на 30 марта, на этой неделе продолжили работу 64% россиян. 2 апреля оперативный штаб по борьбе с эпидемией объявил, что в стране выявлен еще 771 случай заражения.

Сразу после телеобращения Владимира Путина к россиянам на Московской бирже начали снижаться курсы доллара и евро. Курс доллара упал ниже 79 рублей, курс евро снизился на 0,58%, до 85,8 рублей.

Однако комментаторы связывают снижение курсов валют не с речью Владимира Путина, а с повышением мировых цен на нефть. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились о снижениях объемов добычи, чтобы замедлить падение цен на топливо. В Кремле слухи о том, что Владимир Путин общался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом опровергли.

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