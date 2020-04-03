«Кормите докторов!» — как российские рестораны помогают больницам

Во многих странах, охваченных эпидемией COVID-19, повара и рестораторы бесплатно поставляют еду в больницы. Инициативу проявили и некоторые российские рестораны. Русская редакция RFI решила разобраться, как и кто помогает медицинским учреждениям во время карантина.

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«Рестораторы, давайте по примеру уже многих, кормите что ли докторов, хотя бы в ковидных госпиталях? а?)))) Если хотите конечно, если есть еще годное, но уже списанное))))», — написал в фейсбуке главный врач Первой Градской больницы Москвы Алексей Свет.

Во Франции, Италии, Польше, Украине и других странах помогать медперсоналу рестораны начали сразу после введения карантина. Повар не может не кормить людей. В России некоторые рестораны тоже не захотели оставаться в стороне. Их пока немного. РИА Новости, ссылаясь на министра здравоохранения Калмыкии Юрия Кикенова, пишет о том, что в республике девять ресторанов объединились в сеть и «бесплатно кормят медицинских работников, которые в круглосуточном режиме находятся в инфекционной больнице и обсерваторах».

McDonald’s и Burger King с 1 апреля ввели бесплатные обеды для работников скорой помощи: напиток и сэндвич можно получить в сети «Макавто».

Московские рестораны Novikov Group работают в другой категории общественного питания, но тоже бесплатно обслуживают медперсонал, отправляя еду прямо в больницы. Сам Аркадий Новиков предпочел не давать интервью, ответив, что «не считает, что об этом вообще нужно говорить в прессе». Но работники отдельных ресторанов и теплиц рассказали, как и в какие медучреждения доставляют продукты и приготовленные блюда. «Самым срочным было найти контакты в больницах и понять, для кого это наиболее необходимо», — рассказала директор PR группы Нелли Константинова. Она, в частности, и связалась с Алексеем Светом, а также с другими больницами.

В результате, в Челюстно-лицевой госпиталь в Москве (его временно превратили в инфекционную больницу) тепличный комбинат группы поставил по 100 кг помидоров, огурцов, салата и 15 кг только появившейся земляники. Комбинатом руководит 43-летний Леонид Шацкий.

Теплицы, которыми руководит Леонид Шацкий, бесплатно поставляют овощи в московский Челюстно-лицевой госпиталь © DR

«Самих врачей мы не видели, они, как нам сказали, были в «грязном» секторе, — рассказал он RFI. — Мы все привезли и разгрузили, а принимали медсестры. На следующий день мне звонила помощница главврача, чтобы поблагодарить. Сказала, что овощи и фрукты отлично подходят как перекус между операциями, и что последний раз такие сочные помидоры ела в детстве».

Детство самого Леонида прошло в Узбекистане, он — воспитанник детского дома. Там же начал заниматься спортом, стал профессиональным спортсменом и тренером по тхэквондо, участвовал в международных соревнованиях, получал награды. Недавно нашел в соцсетях подругу из детдома, она врач, живет в США, вместе обсуждают «коронавирусные» новости и меры предосторожности.

Теплицей Леонид Шацкий руководит уже десять лет. Под его руководством в парниках на Рублевском шоссе трудятся около ста человек. «Мы прекратили прием новых сотрудников, — продолжает он. — Боимся занести вирус. Но людей не хватает. Сотрудники живут прямо на территории, один раз в неделю выходят за продуктами. Два раза в день мы меряем всем температуру, все носят маски и перчатки».

Агрономов возят на работу и домой на машинах комбината, сам Леонид тоже живет в двух с половиной часах езды от теплиц. «Но если ситуация станет хуже, то тоже переселюсь туда, ничего не поделаешь». Пока на комбинате ежедневно дезинфицируют помещения, у каждой двери лежит дезинфекционный коврик, а у въезжающих автомобилей обрабатывают колеса и кузова. На всякий случай приготовили бокс для изоляции, комбинат закупает продукты — муку, рис, лук, картофель. В случае полного карантина будут готовить на месте.

Овощи из теплиц поступают не только напрямую в больницу, но и в рестораны, которые также взяли на себя инициативу готовить для медперсонала.

Московская бургерная FАРШ отправила в больницу № 67 сто бургеров. © DR

Марина Кутузова из бургерной FАРШ рассказала RFI: «Мы тоже решили не оставаться в стороне, когда врачи работают по 24 часа. Маркетинговый отдел взял сто только что приготовленных бургеров, девочки на собственной машине отвезли их в 67-ю больницу, она полностью переориентирована на лечение больных COVID-19. Все доставили очень вовремя, к обеду. И собираемся ещё отвезти». Вслед за Москвой помочь своим врачам решил Петербург, там FAРШ тоже вышел на руководство одной из больниц.

Ресторан Luce доставил в Челюстно-лицевой госпиталь сто порций лапши на воке, Cantinetta Antinori помогала ФНБУ НМИЦ гематологии Минздрава, пока ресторан не закрылся. Та же проблема у Krispy Kreme. «Мы сразу выбрали больницы, которые лечат заболевших COVID-19, — рассказывает Полина Гришанина, глава пиар-службы. — В 58-й московской больнице более 300 врачей работают с пациентами с подозрением на коронавирус. Наша специальность — пончики-донатсы. 26 марта мы отвезли туда больше 700 пончиков, и хотели поставлять и дальше, но пока из-за эпидемии ресторан временно закрыт. Надеемся, что сможем работать и помогать и дальше».

Знаменитый московский шеф Анатолий Комм, который в последние годы работает в Лозанне, обратился в фейсбуке к рестораторам, которые жалуются на тяжелую ситуацию, связанную с закрытием кафе и ресторанов. Он предложил активнее помогать медперсоналу.

«Прежде чем что-то требовать, желательно сперва что-то дать, — написал Комм. — Если каждый московский ресторан/кафе/бар возьмут шефство над десятью больничными койками и пятью врачами (просто привезти обед достаточно), хотя б до окончания эпидемии, сможете добиться всего, что вам необходимо. (…) И да, здесь в Швейцарии, мы приблизительно этим и занимаемся: лучше, чем ничего не делать».

Первые тепличные огурцы отправились в московские больницы © DR

Журнал Forbes пригласил Комма и нескольких рестораторов в онлайн-эфир, который прошел 31 марта. Шеф еще раз призвал помогать врачам: «Мы поставляем еду врачам, потому что здесь врачи мобилизованы, как военные, они практически не выходят из госпиталей. Понятно, что их все равно кормят. Но, очевидно, людям, которые падают с ног от усталости, наверное, хочется, помимо всего прочего, какого-то тепла. И я вам могу сказать, что очень тяжело встать в эту очередь, потому что практически все швейцарские рестораны хотят участвовать в этой программе и доставлять врачам бесплатную еду. И я очень серьезно удивлен… Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я, в принципе, большой противник любой благотворительности. Я в этом смысле ультраправый человек. Просто я думаю, что это такой момент, который мог очень серьезно объединить всех рестораторов Москвы, и выступить им единым фронтом не с позиции заискивания перед властью, а с позиции неких требований. И я думаю, что врачи бы их в этом смысле поддержали. Я писал о том, что нужно сначала дать, а потом требовать, а не просить. Вот короткая формула. Нужно сначала отдать, а потом требовать».

Борис Зарьков, владелец группы White Rabbit Family ответил шефу в эфире, что, на его взгляд, достаточно и уплаченных в государственный бюджет налогов: «Я плачу больше 100 млн, миллионов 200 в год плачу налогов. Я мало отдал?». Александр Сысоев, создатель гастрономического проекта и автор канала «СысоевFM» в «Яндекс.Дзен» заметил, что знает «доподлинно», что «рестораны уже возят в больницы», но просят об этом не говорить, все боятся обвинений в организации хайпа.

Такие обвинения, действительно, уже раздавались во Франции. Движение «Шефы с медперсоналом» (#leschefsaveclessoignants), которое в самом начале инициативы активно поддержал глава кухни Елисейского дворца Гийом Гомез, объединило уже 360 поваров. К плитам ради врачей встали такие звезды гастрономического олимпа, как Пьер Ганьер. Каждую неделю в больницы отправляются 5000 обедов. Ингредиенты бесплатно предоставляет ритейлерская компания METRO. Мы спросили у гастрономического журналиста Стефана Межанеса, одного из основателей проекта, как он реагировал на обвинения. «Самое лучшее — не обращать внимания на тех, кто критикует и ничего не делает, стоит начать действовать, и всегда найдется кто-то, кому захочется высмеивать», — ответил он.

Леонид Шацкий тоже готовит теплицы к следующей поставке. Помощь скоро понадобится не только медперсоналу, но и представителям других профессий, которые обеспечивают снабжение городов и функционирование инфраструктур. Его также волнует вопрос, требующий немедленного решения: «Как будет оказываться медпомощь мигрантам? Задача номер один —не допустить проблемы. А пока будем помогать».

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