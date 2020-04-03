«Настоящее издевательство»: «Альянс врачей» о нехватке средств защиты в российских больницах

Главу профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасию Васильеву дважды задержали в городе Окуловка Новгородской области, куда она привезла средства индивидуальной защиты по просьбе сотрудников местных больниц. Всю ночь она провела в отделении полиции, откуда в пятницу, 3 апреля, ее доставили в суд и оштрафовали на 800 рублей. О произошедшем в Окуловке и дефиците защитных средств от коронавируса в российских больницах Русская служба RFI поговорила с официальным представителем «Альянса врачей» Иваном Коноваловым.

Реклама Читать далее

В «Альянсе врачей» описали задержание как нападение. Васильеву ударили в солнечное сплетение. В профсоюзе подозревают, что у Васильевой может быть сотрясение мозга.

Несмотря на задержание профсоюз все-таки смог передать двум местным больницам больше 500 респираторов, защитные комбинезоны, очки и перчатки.

Иван Коновалов: Анастасии вменили статью 19.3 Кодекса об административных правонарушениях, это неподчинение законным требованиям сотрудника полиции. Сотрудники полиции вчера ближе к ночи потребовали у Анастасии дать объяснения по статье 20.6.1 КоАП (нарушение режима самоизоляции), Анастасия эти объяснения дать отказалась, потому что это ее право: объяснения можно давать, а можно не давать. Но полицейские почему-то посчитали, что она не выполнила их законное требование и решили ее очень грубо задержать. Несколько сотрудников — один в форме, несколько в штатском — ее душили, кто-то ударил. Анастасия потеряла сознание, потом пришла в себя, и ее задержали 15 сотрудников «Росгвардии», которые отрезали нас от нее. И потом ее больше 13 часов держали в ОВД без еды, воды, адвоката, без связи. Сейчас доставили в суд и будут судить.

Задержали только одну ее?

Да, задержали ее одну. У всех остальных взяли объяснения и отпустили. Все остальные находятся на данный момент на свободе.

В конце марта «Альянс врачей» по просьбе медиков объявил сбор средств на закупку для российских больниц средств индивидуальной защиты от коронавируса. После этого Анастасию Васильеву вызвали в Следственный комитет.

Расскажите про вашу акцию. Что именно вы везли в Окуловку? Почему именно туда?

Наша акция — это «Всероссийская профсоюзная медицинская инспекция». Мы собираем деньги — добровольные пожертвования — закупаем на них средства индивидуальной защиты для медицинских работников, и привозим эти средства защиты [в больницы], передаем их нуждающимся медицинским работникам. Новгородская область стала первой, поскольку у нас с ней давние отношения, довольно давно здесь существует первичная профсоюзная организация, и они нас попросили приехать помочь, предоставить средства защиты. Мы приехали, помогли. Потому что вчера Юрий Коровин (заведующий хирургическим отделением Центральной районной больницы Окуловка — RFI) жаловался на то, что ему на два недели выдали всего две обычные трехслойные тканевые маски. При этом ни про какие респираторы FFP2 речи и не шло.

Юрию Коровину - хирургу из ЦРБ г. Окуловка выдали две недели назад 2 обычных маски. Мы привезли СИЗ, сколько могли. Сегодня после серьезной аварии на трассе М1 он спасал ребенка и его родителей пока ГИБДД караулила нас, вместо того, чтобы обеспечивать безопасность на дорогах. pic.twitter.com/T8PZ6hAJve — Anastasia Vasilyeva (@DrAnastasy) April 2, 2020

Как в целом обстоит ситуация с защитными средствами в российских больницах? Есть ли у вас какая-то статистика обеспеченности больниц? И где ее можно получить?

Если [говорить] о статистике, основанной на обращениях к нам, то все очень плохо в российских больницах. По большей части вообще никто не обеспечен средствами защиты. Медицинские работники сами шьют себе маски из марли, перчаток у них едва хватает. Ни про какие одноразовые защитные комбинезоны или очки, или антисептики речь вообще не идет. Тем более про респираторы.

Откуда у вас данные?

Медицинские работники нам пишут. Из очень многих больниц по всей стране.

Вы собираете деньги на покупку масок. А насколько вообще сейчас реально в России купить такие маски? Во Франции, например, дефицит.

Мы покупаем не маски, мы покупаем респираторы FFP2, потому что они рекомендованы Минздравом для защиты от коронавируса. У нас [в России] есть несколько фабрик, которые шьют эти респираторы. Их сложно найти, но если заказывать заранее, то большой проблемы в этом нет. Это реально сделать. Это просто дороже, чем было бы в обычное время. Это тяжелее, чем в обычное время, но это вполне реально.

В каких объемах вы планируете их закупать и распространять и насколько это может решить проблему? Опять же во Франции больницам, по самым скромным подсчетам, требуется 24 миллиона еженедельно…

У нас таких данных нет и быть не может, потому что наши власти, к сожалению, не ведут такую открытую статистику. Она может быть в закрытом виде у них где-то есть, но они ее не публикуют и никогда не опубликуют. Я думаю, что у нас потребность в масках не меньше [чем во Франции], а может быть даже и больше. Потому что страна большая. А пока что не обеспечен практически никто.

Российский военный АН-124-100 приземляется в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. 1 апреля 2020 г. REUTERS - Stefan Jeremiah

Одновременно мы видим, что Россия отправляет гуманитарную помощь в США, правда за деньги. Как вы это комментируете?

Как это прокомментировать? Это настоящее издевательство. Когда медики в нашей стране не обеспечены средствами защиты, отправлять средства защиты куда-то за границу — это совершенно неправильно.

Как скоро России может потребоваться такая гуманитарная помощь?

К сожалению, довольно скоро. Боюсь, что в течение пары недель, может быть, она понадобится тоже.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться