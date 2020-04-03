Нефть и рубль «поднялись» на обещаниях переговоров ОПЕК+ 6 апреля

От результатов переговоров ОПЕК+ может зависеть, как минимум, судьба российского рубля.

Стало известно о новой «встрече» министров ОПЕК+, запланированной на 6 апреля. На переговорах стороны попытаются договориться о значительном снижении объемов добычи нефти. На фоне этих новостей, рубль, так же, как и нефть, продемонстрировали значительный рост в первой половине дня в пятницу, 3 апреля.

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Как сообщил «Коммерсант», информацию о предстоящих переговорах обнародовало министерство энергетики Азербайджана.

На сайте министерства мероприятие названо «видеоконференцией по стабилизации рынка нефти». Отмечается, что «встреча проводится по приглашению Королевства Саудовская Аравия после переговоров при посредничестве президента США Дональда Трампа».

На переговорах 6 апреля будет обсуждаться новая «Декларация о сотрудничестве» ОПЕК+.

По информации источника «РИА Новости», на встрече планируют обсудить возможность снижения добычи нефти сразу на 10 млн баррелей в сутки.

Источник также сообщил, что несколько новых стран намерены присоединиться к ОПЕК+.

На фоне новостей о встрече рост цены июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent доходил в первой половине дня 3 апреля почти до 7% — до 32 долларов за баррель. Выросла и стоимость российской валюты: как отметило агентство РБК, курс евро к рублю опустился ниже 83 рублей впервые с середины марта.

Во второй половине дня рост цен на нефть достигал 16%.

Напомним, месяц назад, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи. После этого цены на нефть резко пошли вниз. Падение усилилось на фоне снижения спроса на энергоносители, вызванного пандемией коронавируса.

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