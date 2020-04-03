Россия поставила США аппараты ИВЛ от находящейся под санкциями компании

В медицинском грузе, отправленном Россией в Соединенные Штаты 1 апреля, оказались аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые произвела находящаяся под американскими санкциями компания.

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Первым этот факт обнаружил исследователь Роберт Ли из Королевского колледжа Лондона. На фотографиях, которые он опубликовал, видно, что в партии груза, доставленного в аэропорт Нью-Йорка на российском военном самолете, находятся аппараты ИВЛ «Авента М».

The Russian Air Force An-124-100 (RA-82038) military transport aircraft landed at JFK in New York City an hour ago. 8/https://t.co/oREmJ6YJja pic.twitter.com/vka1rN93v6 — Rob Lee (@RALee85) April 1, 2020

Как пишет РБК, эти аппараты производятся на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ), входящем в состав концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который, в свою очередь, является структурным подразделением «Ростеха».

Издание отмечает, что концерн КРЭТ находится в «самом жестком» американском санкционном списке SDN с июля 2014 года. Любое дочернее предприятие КРЭТ попадает под те же санкции.

Американским организациям запрещено совершать c ними какие-либо транзакции, если только Минфин США не выдаст специальное разрешение на отдельную сделку.

31 марта, анонсируя отправку груза, в Кремле назвали его помощью, предложенной американцам «на фоне» сложившейся в США «тяжелой эпидемиологической ситуации». Дмитрий Песков отметил в интервью ТАСС, что об отправке этой помощи договорились по телефону Владимир Путин и Дональд Трамп.

Позднее в МИД РФ заявили, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а другую — американская сторона. О стоимости груза пока не сообщалось.

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