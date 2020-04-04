В подмосковном Орехово-Зуеве при взрыве газа обрушился подъезд дома

Взрыв бытового газа произошел в субботу, 4 апреля, в пятиэтажном жилом доме в городе Орехово-Зуево Московской области. Из-за взрыва обрушился один подъезд с третьего по пятый этажи. Как сообщает МЧС, один человек погиб и еще четверо пострадали. 200 жильцов дома были эвакуированы.

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«Интерфакс» сообщает со ссылкой на источник, что основная версия взрыва — неисправность или неправильное использование газового оборудования. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разместить всех эвакуированных жильцов дома в места временного пребывания.

Как напоминает ТАСС, с начала 2019 года произошло не менее десяти взрывов бытового газа в жилых домах в России. Общее число погибших достигло 22 человек. Последнее ЧП произошло на прошлой неделе. От взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске погибли два человека.

В результате взрыва 31 декабря 2018 года в жилом доме в Магнитогорске погибли 39 человек. По официальной версии властей, причиной взрыва также стал бытовой газ. Однако в журналистских расследованиях эта версия подвергалась сомнению.

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