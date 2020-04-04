В России призвали запретить продажу крепкого алкоголя на время карантина

Главный нарколог России Евгений Брюн предложил приостановить продажу крепкого алкоголя во время эпидемии коронавируса и карантина. Об этом он заявил в комментарии агентству «Интерфакс». Ранее ряд регионов России уже ввели ограничения на реализацию алкогольной продукции. Во Франции подобные запреты вводить отказались.

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По словам Брюна, вводить сухой закон на всей территории России не стоит, однако во всех регионах стоит ограничить продажу крепкого алкоголя. Решение властей полностью запретить продажу алкоголя в Якутии и Забайкальском крае главный нарколог назвал «позитивным», объяснив это «проблемами с ферментами, которые перерабатывают алкоголь» у коренных народов. «Для них (коренных народов Сибири — RFI) на фоне эпидемии коронавируса это еще более губительно», — пояснил главный нарколог России.

Евгений Брюн подчеркнул, что употребление алкоголя ухудшает течение инфекционных заболеваний, в число которых входит COVID-19. «Курение и алкоголь ухудшают течение заболевания и увеличивают заразительную силу вируса», — приводит слова эксперта «Интерфакс».

Ранее в министерстве промышленности и торговли заявляли, что регионам не следует ограничивать продажу алкоголя, а полный запрет может вызвать рост доли контрафактного товара и повысить риск серьезных последствий для здоровья россиян.

Во Франции ограничения продажу алкоголя на национальном уровне во время эпидемии коронавируса не вводились. Однако префект департамента Эн на востоке страны Зиад Кури 24 марта принял решение ввести сухой закон и полностью запретить торговлю алкоголем. Он объяснил эту меру борьбой с семейным насилием и необходимостью не допустить проведения вечеринок во время карантина. Запрет на продажу алкоголя подвергся критике как жителей департамента, так и политиков, и уже вечером того же дня префекту пришлось отменить постановление.

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