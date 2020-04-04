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Кто-то кое-где у нас порой. О сериале «Заступники» на Первом канале

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Заставка сериала "Заступники", скриншот из youtube
Заставка сериала "Заступники", скриншот из youtube © DR
Екатерина Барабаш (Москва)

На Первом канале прошел первый сезон сериала «Заступники», снятого по мотивам книги известного советского адвоката Дины Каминской «Записки адвоката». Режиссером сериала выступил Владимир Котт, сценарий написали Евгения Долгинова и Александр Топурия, продюсеров аж одиннадцать человек, среди которых Александр Котт и Александр Цекало. Скоро обещают и второй сезон.

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Дина Каминская писала свою книгу в эмиграции, куда ее выдавило советское правительство в 1977 году, грозя арестом и судом. Удивительно, что этого не случилось раньше, учитывая скандальные и позорнейшие процессы над Владимиром Буковским, Юрием Галансковым, Павлом Литвиновым, Мустафой Джемилевым, Анатолием Марченко, на которых Каминская выступала защитником.  «Записки адвоката» — книга очень честная, подробная, временами даже слишком подробная, но тут уж сказалась профессия, требующая дотошности и нечеловеческого внимания к фактам.

Едва ли не треть книги посвящена сухому описанию советской судебной системы и места адвоката в ней. Как известно, советская адвокатура была формально независима от государства —  адвокаты получали зарплату не из бюджета, а из кассы коллегии, а касса, в свою очередь, формировалась из клиентских гонораров. Насколько независимы адвокаты были в реальности —  мы знаем, а из книги Каминской узнаем еще и тысячи подробностей.

В сериале молодая адвокат с отдаленно похожим на имя автора «Записок адвоката» именем Нина Метлицкая (актриса Марина Ворожищева, предпочитающая, чтобы ее называли Мари Ворожи) по протекции своего мужа Бориса Серебренникова (Кирилл Гребенщиков) принята на работу в самое крутое в стране адвокатское бюро —  Филиал №1. Бюро руководит опытный юрист, не лишенный совести и зачатков либерализма, Рыбак (Александр Сирин), под его началом — сам муж Нины Борис, симпатичный Петя Масальский (Никита Тарасов) и несимпатичный Бруштейн (Юрий Нифонтов). Время от времени в бюро заезжает некто Быков (Дмитрий Муляр) — неприятный куратор от КГБ, раздающий указания от Конторы.

Актеры Мари Ворожи и Кирилл Гребенщиков в сериале «Заступники»
Актеры Мари Ворожи и Кирилл Гребенщиков в сериале «Заступники» © DR

Каждая серия — одно дело. А сквозная линия —  знаменитое «дело мальчиков», которое очень подробно описано у Дины Каминской и которое в свое время действительно имело широчайший резонанс. Двух подростков обвинили в изнасиловании и убийстве одноклассницы, следователь вел дело с множеством подлогов, имея лишь одну цель —  засадить мальчишек, и это ему почти удалось, если бы на каком-то этапе к делу не подключилась Каминская. Есть в фильме у нее дела и помельче — алчная попадья, укравшая деньги у прихожан, красавец-грузин, обвиненный в изнасиловании, библиотекарша, на которую пытаются свалить кражу ценных наград из музея…

Все эти дела Каминская, разумеется, выигрывает. Как правило, не без помощи Бориса, который сильно набедокурил на грани адюльтера и теперь всячески пытается вернуть доверие жены. Гребенщиков — очень обаятельный актер, профессиональный, а его персонаж время от время действует как deus ex machina, подставляя плечо героине, когда дело рискует обернуться провалом. Мари Ворожи тоже необыкновенно симпатична и даже человечна —  вплоть до того, что авторы даже позволяют одному из персонажей ее изнасиловать, что для всех становится большой неожиданностью и источником недоумения — зачем это нужно по сюжету? Героиня в ее исполнении в меру прекраснодушна, в меру сурова, в меру цинична. В ней настолько всего в меру, что поневоле посочувствуешь ее экранному мужу, —  жить с витринным образцом непросто.

Впрочем, обсуждать художественные достоинства и недостатки российских сериалов —  дело заведомо проигрышное, так как их создатели не слишком и настаивают на «художествах», имея все-таки больше целью обеспечить рейтинг, а гений и злодейство —  далее по известному тексту.

Но даже отсутствие художественной ценности не отменяет (или не должно отменять) художественной правды. Вот тут-то и кроется самая большая подстава со стороны создателей «Заступников». И не только их, но и авторов практически всех телесериалов из жизни СССР. Первый канал — хитрый канал. Он никогда не покажет откровенный дифирамб Советскому Союзу, не пропоет осанну советской власти, а наоборот — даже продемонстрирует нам, как трудно тогда жилось свободным и смелым людям. Хотя казалось бы: гарант сказал, что развал СССР —  самая большая геополитическая катастрофа ХХ века —  ну так и иди в кильватере. А то разлиберальничались тут…

Но удивительно, что насмотришься таких сериалов —  и сердце все равно кровью обольется: какую страну развалили! Вглядитесь — разве те безобразия, что мы видим в сюжетах, —  повсеместные, системные? Ничего подобного —  мы видим отдельные недостатки системы, вернее даже —  недостатки на теле вполне приемлемой системы. А если совсем уж точно —  то никакой Системы в «Заступниках» нет. Есть несколько эпизодов, связанных сквозными персонажами. Есть противные гэбэшники, которые не олицетворяют собою Контору, а лишь намекают на то, что и в Конторе были слишком борзые и наглые сотрудники.

При этом героине каждый раз удается выйти из противостояния с ошметками системы победителем. И нам доказывают, что если человек честен, профессионален, упорен — то рано или поздно он победит. Чтобы мы расслабились и поверили, авторы очень постарались достоверно передать быт эпохи 60-х. Видно, что старались изо всех сил,  —    прически, одежда, речь, бытовые мелочи не придерешься, даже если очень захочешь.

Но при этом ощущения достоверности —  нет. Есть ощущение вложенных сил, но они направлены на бытовые мелочи, что, конечно, тоже хорошо, но откровенно мало. Потому что главное проходит мимо. Специалисты расскажут, сколько ляпов в сценах судов, а мы тут о другом. Достаточно сказать, что чуть ли не половина персонажей ездит на собственных автомобилях, причем не абы на чем, а на «Волге» —   как муж Нины Метлицкой. Героиня всегда одета с иголочки, хотя можно представить себе доходы молодого адвоката тех лет. Снять квартиру на зарплату юриста —  да как нечего делать. Каждая серия заканчивается таким умилительным хэппи-эндом, что прямо чуть ли не хочется поселиться жить в советской судебной системе. Вообще в «Заступниках» количество ми-ми-ми зашкаливает.

А ведь Дина Каминская прежде чем прийти в адвокатуру имела очень драматичный опыт общения с советской системой. Ее семья пострадала от «борьбы с космополитизмом» —   надолго остался без работы муж, потеряла работу сестра, тоже адвокат, жили впроголодь, соглашаясь на любую разовую работу. Каминской пришлось столкнуться не только с бытовыми тяготами и предательством вчерашних друзей и коллег, но и с провокаторами, ставших виновниками арестов и расстрелов друзей. Это был тяжелейший опыт —  он и определил дальнейшую жизнь Дины Исааковны Каминской, навсегда поселив в ней органическую потребность в справедливости и такую же органическую ненависть к советской власти. «Я давно поняла, что эта власть —  безнравственная, и поэтому к нравственности ее и взывать нечего», —   писала Каминская в своей книге.

Требовать точного соблюдения каждой буквы экранизируемого произведения не только бессмысленно, но и нелепо. Но недоумевать, когда из первоисточника выбрасывают главное, —  можно и нужно. Неуважение к автору произведения, которое ты переносишь на экран, сводит на нет все усилия авторов создать приемлемый и достоверный продукт.

А в случае с «Заступниками» неуважение очевидно. Не будем даже говорить о том, что из Каминской сделали молоденькую красотку, хотя на время описываемых процессов она была уже опытным адвокатом под 50. Ну вот типа не устраивает нас немолодая, у нас тут телевидение, нам модельная внешность нужна. Да и представить себе юную адвокатессу, разносящую в пух и прах государственное обвинение, собаку съевшее на подобных процессах, —  невозможно. Ладно, закроем глаза.

Но не покидает ощущение глобальной профанации, хитрой такой уловки, когда тебе показывают «отдельные недостатки», а в остальном, прекрасная маркиза —  все хорошо, все хорошо. В русле партии и решений …дцатого съезда.

Но чтобы быть справедливыми —  отдадим должное Первому каналу и авторам «Заступников» —  этим сериалом они напомнили нам про оттепель, которая дала стране шестидесятников, короткое легкое дыхание и тонну надежд. И за основу фильма взяли все-таки книгу диссидентки (а Каминская была безусловным диссидентом), а не, скажем, бывшего министра —   «писателя» Мединского, конструктора псевдоисторических опусов. И показали широкой немолодой аудитории, как во времена ее столь нежно вспоминаемой ныне молодости вершилось неправосудие, а не только ковались вера в светлое будущее и уверенность в завтрашнем дне. Кривовато, лукаво, но хоть так.

Впрочем, самое интересное —   политические процессы Дины Каминской —  впереди, во втором сезоне.

 

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