Россия прекратила эвакуацию граждан из-за границы

Россия начала вводить ограничения на международное авиасообщение с 14 марта

Российские власти объявили о полной приостановке международных авиарейсов с 4 апреля. Россиянам, не успевшим вернуться из путешествий, пообещали помочь финансово и с документами. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб.

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В Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России пообещали в дальнейшем возобновить эвакуацию граждан из других стран. Всем желающим вернуться в Россию порекомендовали зарегистрироваться на едином портале госуслуг. Дополнительная информация будет предоставлена 6 апреля.

Решение о приостановке «вывозных рейсов» было принято правительством на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Это должно ограничить волну завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Правительство выделило министерству иностранных дел 500 миллионов рублей для помощи гражданам России за границей. При необходимости им продлят сроки действия документов, разрешающих находиться за рубежом, говорится в заявлении МИД. По информации «Би-би-си», некоторые россияне, зарегистрировавшиеся на госуслугах для эвакуации из заграницы, уже получили переводы от «Сбербанка» по 20 тысяч рублей.

Россия начала вводить ограничения на международное авиасообщение с 14 марта. С 27 марта отменены все регулярные авиарейсы. Исключение было сделано только для чартерных рейсов для вывоза оставшихся за границей российских туристов. 30 марта Росавиация ограничила прилет 500 пассажирами в сутки и только через аэропорт «Шереметьево».

По данным на 27 марта, за пределами страны оставалось 25 тысяч россиян, заявивших о желании вернуться на родину.

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