Air France эвакуировала граждан Франции и Швейцарии из Москвы

Авиакомпания Air France спецрейсом вывезла в субботу, 4 апреля, из Москвы несколько десятков граждан Франции, Швейцарии и других европейских стран. Об этом рассказал посол Франции в России Пьер Леви, который лично приехал в «Шереметьево» проследить за отправкой рейса.

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Как рассказал в эфире телеканала «Дождь» посол Швейцарии в Москве Ив Россье, специальным рейсом Air France улетели семь граждан этой страны. Посольству удалось отправить и ребенка-гражданина России, которому в Швейцарии должны сделать срочную операцию, с двумя сопровождающими.

В посольстве Франции в Москве рассказали, что за помощью в возвращении на родину к ним обратились более полутора тысяч французов, находившихся в России в момент закрытия границ.

Ранее предполагалось, что часть французов будет вывезена из России рейсами «Аэрофлота», однако 31 марта «Аэрофлот» отменил все рейсы во Францию, запланированные на ближайшие дни.

30 марта также стало известно, что удалось эвакуировать из России юношескую команду по шахматам парижского региона Иль-де-Франс, оказавшуюся на карантине в Мурманске.

Всего с начала эпидемии Франция эвакуировала 131 тысячу своих граждан из разных стран мира. Об этом заявил французский МИД. Неделю назад сообщалось, что 20 тысяч французских граждан не могут вернуться в страну из-за пандемии коронавируса.

4 апреля Россия временно приостановила эвакуацию своих граждан из заграницы. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эвакуация должна возобновиться после 6 апреля после того, как будут сформированы списки возвращающихся и приняты необходимые меры безопасности.

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