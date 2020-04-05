В Москве за сутки выявили 536 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 536 человек и достигло 3893. Об этом в воскресенье утром, 5 апреля, сообщили в Роспотребнадзоре. Всего в России диагностировано 4731 случай и проведено почти 700 тысяч тестов.

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По данным властей, 194 пациента, переболевших Covid-19, выздоровели, 29 скончались. Более 21 тысячи человек, прибывших в Москву из других стран в последние две недели, находится на обязательной самоизоляции. Общее число людей, находящихся под медицинским наблюдением, приблизилось к 200 тысячам человек, уточнили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии в России проведено уже более 699 тысяч лабораторных тестов на коронавирус. Всего, по данным на 5 апреля, в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 78 регионах.

Число подтвержденных случаев заражения в мире превысило уже 1 200 тысяч человек. Количество погибших от Covid-19 оценивается в более чем 64 тысячи. Об этом говорится в отчете американского университета Джона Хопкинса. На первом месте по числу выявленных случаев находятся США — более 300 тысяч человек. Больше всего смертельных случаев зарегистрировано в Италии — 15 362 человека.

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