Госдума изучит публикации западных СМИ о борьбе с коронавирусом в России

Комиссия Госдумы по борьбе с иностранным вмешательством проверит публикации западных СМИ о борьбе с коронавирусом в России. Как сообщает РИА «Новости», об этом в воскресенье, 5 апреля, рассказал журналистам глава этой комиссии, депутат от «Единой России» Василий Пискарев.

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По словам парламентария, в комиссию «поступила информация о некорректном освещении отдельными СМИ» действий российских властей по борьбе с эпидемией. Пискарев обратил внимание на публикации «Медузы», «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и сайта «МБХ-медиа».

«В частности, „Медуза“ и „Радио Свобода“ распространяют информацию, что в нашей стране существует дефицит аппаратов ИВЛ, что не соответствует действительности. Распространяются также не соответствующие действительности публикации о работе российских врачей в Италии, о действиях правоохранительных органов в отдельных регионах в условиях эпидемии», — сказал Пискарев.

Депутат также сослался на публикации Русской службы DW, которая цитирует правозащитников из «Открытой России», организации, признанной «нежелательной» в России. Правозащитники же высказывают мнение о том, что «принятые нами законы по противодействию фейк-ньюс о коронавирусе, якобы, являются ограничением свободы слова».

31 марта Госдума приняла закон об уголовной и административной ответственности за распространение фейковых новостей о коронавирусе. Если такая информация нанесет вред работе транспорта, банков и других структур, то виновный может быть оштрафован на сумму до 400 тысяч рублей. Уголовная ответственность предусматривает штрафы до двух миллионов рублей и тюремные сроки до пяти лет.

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