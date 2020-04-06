В МИДе не написано, что делать при коллапсе: Мария Захарова о помощи россиянам за рубежом

Помощи и эвакуации по всему миру ждут около 30 тысяч россиян, которые не могут вернуться домой из-за пандемии коронавируса. Многие из них — к примеру, российские граждане в Индии — жалуются на отсутствие поддержки со стороны Москвы и говорят, что их бросили на произвол судьбы. Русская служба RFI попросила ответить на критику тех, кто оказался в безвыходном положении за границей, официального представителя МИД Марию Захарову

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Мария Захарова: Мы три недели готовили списки и отправили очень много людей. Это тысячи людей — сложнейшая операция на Фиджи, в Марокко, в Тунисе, в Латинской Америке, Европе… Из Дохи транзитников вытаскивали, из Таиланда. И все не так, и все мы не делали? Потом взяли и закрыли. (После интервью 6 апреля Россия объявила, что возобновит вывоз россиян из-за рубежа — RFI). Но это же не ко мне вопросы. Задайте эти вопросы тем, кто принимал решения.

МИД России получил 500 миллионов рублей на то, чтобы оказать помощь россиянам, которые оказались за рубежом. Многие из тех, с кем мы говорили, говорят, что пока никакой помощи не получали ни от МИДа, ни от других ведомств.

Мы ночью получили эти деньги, ночью! (Мария Захарова дала интервью RFI в воскресенье — RFI). А теперь для того, чтобы их отправить, сидят люди, которые в ручном режиме думают, через какой софт их отправлять. Каким образом принимать эти заявки? Они отправили их на «Госуслуги», а МИДу поручили эти деньги раздавать. Там же задействовано еще МВД — они должны сверять, есть ли такие люди, они действительно находятся за границей? Но это делается сейчас, в эти часы.

Будет ли эта помощь одинаковой для тех, кто оказался в дорогих и дешевых странах?

По распоряжению, там все суммы обозначены. Но проблема в том, что еще нужно создать комиссию, которая должна рассматривать эти обращения. Если человек находится на ПМЖ, у него есть работа, это один разговор. Если это турист, который не может вылететь две недели и у него просрочено все — это другая история. Нужно смотреть на тех людей, которые по-настоящему нуждаются.

Есть люди, которые находятся там на ПМЖ — у них есть квартира, дом, работа. И они приняли решение вернуться. Такие тоже есть, но они, наверное, должны пойти во вторую очередь.

А когда эти средства будут перечислены?

Комиссия уже начала работать, но нужно выработать механизм взаимодействия между ведомствами. Чтобы понять, куда МВД будет отправлять выверенные списки, каким образом деньги будут переведены. Вот сейчас, на другом этаже сидят люди, которые вырабатывают алгоритм. Это же не просто так — у вас есть счет онлайн, и вы по номеру телефона отправляете деньги. Вы должны получить эту заявку, надо смотреть номер паспорта, номер визы, отметка о выезде — все ли предоставили? Мы очень надеемся, что уже завтра все начнет двигаться. Нам же не дали мешок денег и не сказали — раскидывайте как хотите?

Как быть тем, кто оказался без денег за границей, кто не может ни улететь, ни снять жилье?

А я не знаю, как. Как все терпят — так и они пусть терпят. А что, здесь люди не терпят? Здесь люди тоже сидят, терпят. Нас очень многие сегодня спрашивали — почему там должны давать деньги на жилье, а нам не должны? Здесь ведь тоже многие в съемных квартирах, они потеряли работу. Куда им идти? Им никто не помогает.

Вы с каким термометром будете замерять эту температуру — кто лучше, а кто хуже? Когда человек находится дома в другом городе, он тоже снимает жилье. Ему нельзя выходить, у него закрыта работа, нет дохода, и еще нужно платить за жилье. Если он не будет платить за жилье — что в Москве, что в Волгограде — он его потеряет. Другое дело, что здесь не бьют, а там могут бить. И поэтому этот вопрос, который решается, хотя многие из этих людей достаточно безответственно действовали, неважно.

Мне кажется — я не знаю, насколько это правильно или нет — что есть люди, которые находятся не в критическом состоянии, но настаивают на решении своих вопросов в первоочередном плане. Есть люди больные, с грудными детьми — их постарались вывезти из Индонезии. А есть другие. И нам надо всем сейчас потерпеть. Это так!

Вы находитесь в Москве или не в Москве? Вам же тоже предписано не покидать дом, гулять только в ста метрах с собакой. Закрыты парки, площадки закрыты. Мы все сидим дома. Я на работе сижу, у меня работа и квартира, все. Это что, не потерпеть?

Это логистический коллапс, вызванный пандемией. Страны начали закрывать границы, рейсы начали отменяться. Сложился карточный домик. В этом положении находятся — если брать с иностранцами — сотни тысяч людей. Около 200 тысяч наших граждан покинули другие страны. Были и платные, и бесплатные рейсы. А кто-то даже отказывался — вот в Аргентине люди сказали: мы не поедем за 700 евро. Если 300 сделаете — мы поедем. Вот так было! Они неделю бастовали, кричали, записывали обращения.

Тут нет одного системного решения. Тут вопрос взаимопонимания. Те, кто застрял в Индии, я понимаю — не могли они доехать до Дели и до Гоа, откуда были самолеты. Поэтому для них предложение — денежная помощь, и конечно, работа с властями страны по обеспечению их пребывания. Продление визы и так далее.

Но те, кто оказался сейчас в Индии, где не селят в гостиницы, требуют именно вывоза.

А какие у вас варианты решения этой проблемы?

Я не работаю в МИД, это не моя задача.

А в МИДе нигде не написано, что мир может прийти в состояние коллапса. Ни в МИДе, нигде. Написано только в Библии — у вас будет апокалипсис, для того, чтобы к нему подготовиться, вам надо молиться. Это единственная книга, которая готовит нас к подобным вещам.

Ладно бы здесь проблем не было, и каждая страна жила в экономическом процветании. Это сложный момент для всех. Сказать, что их (россиян, оставшихся за рубежом — RFI) бросили, что ими не занимаются — ну вы меня, конечно, извините.

Знали ли в МИДе, что вывоз россиян из-за рубежа будет временно прекращен? И что на это говорили представители министерства?

Мы в рабочих группах ежедневно говорили, что людей надо вывозить. Это была наша позиция.

Получается, что к позиции МИД не прислушались?

Это неправда, так нельзя сказать. Есть другие факторы, которые принимались в расчет. Если бы к нам не прислушались, то у нас не было бы денег на материальную помощь, которые нам перевели. А они есть. Прислушались! И то, что была не отмена рейсов, а тайм-аут, тоже.

Всем приходится работать в иных условиях. Вот, самый свободолюбивый Нью-Йорк. Это просто ад, все забыто! Все попрано, ничего нет! До запрета на съемки репортажей (Русской службе RFI не удалось найти информацию о таком запрете, а журналисты продолжают делать репортажи из Нью-Йорка — RFI). Когда такое могло быть? Но оно же есть.

Вы знаете, как нас на Филиппинах сначала проклинали, а потом благодарили? И в Катаре. Надо потерпеть. Мы их вывозили и будем вывозить. Это граждане России, они обязательно будут в России. Вы что, в этом сомневаетесь? Все в МИДе только этой темой и занимаются. Все во всех департаментах. Мы перепрофилировались полностью. Кому-то с визой помогали, кому-то билеты покупали. Всякое было.

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