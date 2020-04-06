Кадыров похвалил полицейских, ногами избивших нарушителя режима самоизоляции

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал сотрудников правоохранительных органов, избивших местного жителя за неоднократное нарушение режима самоизоляции. Заявление Кадырова опубликовал в своем Instagram телеканал «Грозный».

Реклама Читать далее

«Мне лучше одного ударить, чем тысячу человек похоронить, — заявил чеченский лидер. — Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ».

Как сообщает «Кавказский Узел», ранее избитый силовиками житель города Аргун публично извинился за нарушение карантина, а двое мужчин, распространивших видео его избиения, также попросили за это прощения.

На территории Чечни действует один из наиболее жестких карантинных режимов. Как писала «Новая газета», местных правоохранителей вооружили полипропиленовыми трубами, которыми избивают задержанных в секретных тюрьмах.

Кроме того, Чечня стала первым в России регионом, закрывшим свои границы на въезд и выезд начиная с 5 апреля. «Бесцельного катания не будет», — предупредил Рамзан Кадыров в своем Instagram.

6 апреля российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах. Премьер отметил, что на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы. «Сигналы правительства о недопустимости таких решений были услышаны, и за выходные ситуация исправилась», — заявил он. «Не надо путать региональные полномочия с федеральными», — добавил Мишустин.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться