«Неделю мы живём в аэропорту с грудным ребенком»: о россиянах, застрявших за рубежом

За рубежом по-прежнему ждут авиарейсов в Россию застрявшие там россияне — по данным «Коммерсанта», речь идет о почти 30 тысячах человек. В понедельник, 6 апреля, правительство России должно составить расписание эвакуационных авиарейсов. Ранее было принято решение о том, что в Москву в сутки могут прибывать из-за границы не более 500 человек, в другие российские города — не более 200. Это связано с необходимостью у всех вернувшихся взять тест на коронавирус, а потом отправить людей на двухнедельную обсервацию.

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По данным российского посольства в США, в этой стране сейчас находятся около 2000 россиян, которые желают вернуться на родину. Группа граждан, чей рейс должен был состояться еще 30 марта, сегодня проводит последнюю ночь в предоставленном авиакомпанией отеле, а дальше каждый из них должен будет устраиваться самостоятельно. Среди них — сотрудница радиостанции «Эхо Москвы» Марина Аствацатурян. Она должна была улететь из Вашингтона, но рейс отменили, и она тут же купила билет из Нью-Йорка.

Марина Аствацатурян: Я, как только получила первое уведомление о том, что рейсы перестают летать из всех городов, кроме Нью-Йорка, я тут же купила за свои деньги, естественно, новый билет из Нью-Йорка. На 30-е. Я звонила в посольство для того, чтобы отметиться как желающая уехать за рубеж, потому что МИД прислал смс еще в начале 20-х чисел: кто хочет — заявляйтесь. И там была куча адресов, по которым заявляться: консульство в Нью-Йорке, посольство в Вашингтоне и представительство России в ООН. Во все эти три места я отправила формы. При этом я еще параллельно пыталась звонить и чудом дозвонилась до посольства в Вашингтоне, девушка со мной поговорила, все мои данные записала. «У вас билет есть? Из Нью-Йорка?» — «Да, я купила билет из Нью-Йорка» —«Вы точно полетите, если есть билет». После этого мы попали еще в 150 списков. Сейчас я получила письмо от Бунтмана (зам. главного редактора «Эхо Москвы» — прим RFI) о том, что из Вашингтона пришло письмо Венедиктову (главный редактор «Эхо Москвы» — прим RFI): убедите вашу сотрудницу Марину Аствацатурян, чтобы она заполнила форму на портале Госуслуг. Да заполнила я эту форму! На отправку и материальную помощь. Но материальная помощь мизерная, дело в том, чтобы попасть во все возможные списки. В сухом остатке: несмотря на все мои законопослушные действия, мы ничего пока не знаем.

RFI: Сколько вас сейчас?

Вот сейчас 51 человек конкретно в этой гостинице. Мы, два человека в номере, познакомились буквально позавчера, чужие люди.

Слушать: россияне за рубежом в ожидании эвакуации на родину Александр Валиев

Кто вас поселил в отель?

Авиакомпания по согласованию с посольством в Вашингтоне. Не самостоятельно, а после того, как позвонили послу, спросили, ну что, этих селить? «Да, сели». Единственное, что сделало консульство — связалось с какими-то соотечественниками, и те немногочисленные люди, которые были с маленьким ребенком, буквально единицы, их по семьям соотечественников распределили. Но, например, у нас в гостинице 3-х летний ребенок, потому что у его папы грин-карта. С грин-картой крутитесь, как хотите. Тут еще такая сегрегация. Граждане — это белая кость, а те грин-карты и это все — идите на все четыре стороны. Вот этого парня с 3-летним ребенком поселили с нами. К соотечественникам его не отправили, он из другого штата, я забыла, из какого. Беда в том, что в эти штаты, кто где жил, уже вернуться никто не может. Карантин. Я к дочери, например, вернуться не могу, педиатр запретил, там малюсенькие дети.

А внутренние рейсы не отменили?

Нет, внутренние очень многие отменяются. И не факт, что, если мы куда-то рванем, то долетим, это не факт.

На какое время вам предоставили отель?

До понедельника. Вот сегодня осталась одна ночь.

А дальше?

Ну, мы соберем вещи, поедем в аэропорт, как мы это все время делаем, когда нас выселяют из гостиницы. Это уже за свои деньги, сюда нас аэрофлотовский автобусик доставил. Мы тут на такси уже изъездились, потому что еда, такси — это все за свои деньги. Если до вечера нам ничего не скажут, мы поедем в аэропорт, опять будем там топтаться, ждать у моря погоды.

Никаких обещаний вам не дали?

Пока, на сей момент, нет. Они кивают на намерение правительства возобновить рейсы. Когда их возобновят, какими мы будем в очереди? Если США попадут в приоритетное число стран на отправку, тогда наша группа улетит первой, потому что мы уже были зарегистрированы на рейс. По идее, мы должны отправиться первыми. Но мы ничего не знаем, на этом конкретика заканчивается.

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В соцсетях — множество постов от россиян, застрявших за рубежом. Вот, что в частности, пишет Кристина Наумчук, которая находится в аэропорту Сеула с 4-месячным ребенком:

«Уже неделю мы живём в транзитной зоне аэропорта Сеула. Без жилья, багажа и нормального питания! Аэропорт почти полностью перекрыт. Все удобства в виде душевых, воды, лаунджей — ЗАКРЫТЫ! … Да, мы ОБРАЩАЛИСЬ в @mid.rus и во все другие вышестоящие организации, МЫ ЗАПОЛНИЛИ миллион нужных форм и заявлений, мы ЕЖЕДНЕВНО общаемся с представителями Посольства РФ в Корее, которые принесли нам воду на 4 день нахождения в этой КЛЕТКЕ! К слову, даже имея возможность снять номер за свой счёт, ТУПО НАМ НЕ ДАЮТ НОМЕРА! 41 гражданин РФ не имеет никаких прав! И не имеет защиты и помощи! Не дай БОГ никому и никогда испытать тот АД, который происходит с нами».

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Алексей Фомичев — один из россиян, застрявших во Вьетнаме. У него и его семьи были билеты на эвакуационный рейс, который должен был вылететь в Новосибирск 6 апреля из Нячанга. По сведениям Алексея, на него было продано около 200 билетов. Но рейс отменили.

Алексей Фомичев: Вчера пришла информация днем, что наш рейс отменяют. Честно говоря, мы, пассажиры, все в шоке от этого. Как так, отменили эвакуационный рейс?! Информация такая: ждите, что вам скажет МИД. Всех перенаправили на сайт Госуслуги, заполнить дополнительную форму, мы все, естественно, заполнили эту форму. Теперь сидим, ждем, когда будут объявлены списки и составлен график вывоза туристов из Вьетнама.

RFI: Эта регистрация еще и для получения материальной помощи?

Да, для получения материальной помощи, там это сделано через какой-то фонд. Также в этой форме просьба указать реквизиты банковской карточку и членов семьи, которые находятся вместе с тобой за границей. У людей уже, конечно, напряг с деньгами. У меня, конечно, есть небольшие сбережения, но я их уже начинаю тратить. Я уже сказал в семье: переходим на режим жесткой экономии, ничего лишнего себе не позволяем. С 1 апреля, как во Вьетнаме объявили карантин, тут закрыли все. То есть, работают только продуктовые магазины и аптеки, даже пляжи закрыты. Ладно, у нас хоть апартаменты и есть своя кухня, на кухне мы сейчас можем что-то приготовить, поэтому ходим закупаемся либо в магазин, либо на рынок. Что касается других, которые живут в гостиницах, а не апартаментах, у них кухни нет, и они ищут тут какие-то кафешки, которые работают на вынос. Есть уже истории, что люди просят у родственников деньги, есть случаи, что уже закончились деньги, что переезжают из апартаментов, ищут более дешевое жилье.

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Российские власти готовы оказать материальную помощь российским гражданам, застрявшим за рубежом, в размере 2400 руб в сутки на взрослого и 1600 на ребенка до 14 лет с даты несостоявшегося вылета до того момента, когда рейс все же будет осуществлен. Когда именно деньги поступят на личные счета граждан, пока не ясно.

Между тем, по мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, возвращение россиян из-за рубежа на вывозных самолетах — это угроза новой волны распространения коронавируса.

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