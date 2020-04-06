Россия возобновит «вывозные рейсы» для оставшихся за границей

Рейсы для вывоза из-за границы граждан России должны возобновиться в понедельник, 6 апреля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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«График первых рейсов появится уже к сегодняшнему вечеру, и они будут сегодня осуществлены», — заявил Мишустин. Информация о вывозных рейсах будет публиковаться на портале стопкоронавирус.рф.

Россия приостановила вывоз своих граждан из-за границы 4 апреля. Решение приняли по рекомендации Роспотребнадзора, чтобы ограничить волну «завозных» случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всех желающих вернуться в Россию призвали оставить заявку на портале госуслуг. График рейсов будет формироваться в соответствии с поданными заявлениями, сообщил премьер-министр Мишустин.

Вместе с тем Мишустин призвал писать заявления только тех, кому действительно нужно экстренно вернуться в Россию. Он отметил, что «оперативный штаб столкнулся с большим количеством случаев, когда граждане подавали заявки на вывозные рейсы, но на посадку не являлись, и самолеты летели домой буквально пустыми».

По его словам, в понедельник же начнут поступать первые средства для поддержи россиян за рубежом. В первую очередь они пойдут на оплату проживания. На эти цели выделено 500 миллионов рублей. Мишустин также отметил, что многие государства идут навстречу оказавшимся в беде иностранцам, например, продлевают им визы.

В России за минувшие сутки выявили 954 случая заражения коронавирусом. Общее число выявленных инфицированных в стране составляет 6343 человека. По данным оперативного штаба, от COVID-19 в России умерли 47 человек.

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