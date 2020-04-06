Сенатор Вячеслав Мархаев: режим ЧС не вводят, чтобы не возмещать убытки бизнесу

Сенатор от Иркутской области (КПРФ) Вячеслав Мархаев назвал незаконными и «антинародными» меры по борьбе с распространением коронавируса, введенные в России. По его словам, федеральные власти отказываются вводить режим ЧС, чтобы не компенсировать убытки бизнесу. Об этом Вячеслав Мархаев написал у себя в фейсбуке в понедельник, 6 апреля.

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По словам иркутского сенатора, введенный в России режим самоизоляции не соответствует закону, но «для придания ему юридической основы правительство способствует быстрому принятию ряда законопроектов в спешном режиме в Госдуме». «По факту создаются и одобряются новые законодательные акты для обхода имеющихся», — полагает Вячеслав Мархаев.

При этом сенатор считает необходимыми меры по сдерживанию эпидемии. Однако, по его мнению, решения, принятые в России губительны для малого и среднего бизнеса. «Многие сетевые ресурсы Интернета сообщают о большом количестве жалоб на работодателей, которые в нарушение указа главы государства не сохраняют зарплату сотрудникам, а предлагают уйти в не оплачиваемые отпуска или уволиться. Но в данном случае, проблема не в жадности работодателей, а в отсутствии безопасности и сохранности собственного бизнеса», — пишет Вячеслав Мархаев. В результате многие компании оказались на гране закрытия, их владельцам даже нечем платить за аренду.

По его мнению, власти намеренно заменяют понятия «карантин» и «ЧС» на «самоизоляцию» и «нерабочие дни», чтобы не возмещать убытки предприятиям. «Нежелание (…) возмещать ущерб и убытки российскому бизнесу, которые он уже терпит и есть главная причина всех попыток манипуляций, связанных с отказом ввода карантина либо чрезвычайной ситуации и объявления непонятных длительных выходных с необходимостью самоизоляции», — пишет Вячеслав Мархаев. .

Вячеслав Мархаев — единственный российский сенатор, голосовавший против поправок в Конституцию. Он назвал готовящиеся изменения в Основной закон «конституционным переворотом». В прошлом году Мархаев раскритиковал действия силовиков при разгоне митингов оппозиции в Москве и Бурятии.

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