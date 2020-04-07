В России за сутки выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки диагностированы 1154 новых случая коронавирусной инфекции в 43 регионах. Об этом во вторник утром, 7 апреля, сообщил Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее число заболевших возросло до 7497 человек в 81 регионе.

Реклама Читать далее

Наибольшее число новых случаев заражения выявлены в Москве (697 человек за сутки), Санкт-Петербурге (69 человек), Московской (67), Брянской (32) и Калининградской (29) областях.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в России было сделано 795 тысяч тестов на коронавирус.

В России остались только четыре региона, где еще не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом: это Ненецкий автономный округ, республика Алтай, Чукотский автономный округ и республика Тыва.

Также за последние сутки стало известно об 11 скончавшихся пациентах, у которых был диагностирован Covid-19. 88 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться