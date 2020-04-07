Трех жителей Сахалина арестовали по подозрению в терроризме. Они увлекались страйкболом

6 апреля Суд Южно-Сахалинска на два месяца отправил под арест трех местных жителей по обвинению в создании террористического сообщества и участия в нем (статья 205.4 УК РФ). Об этом в понедельник сообщило агентство Sakh.com. Расследованием дела занимается ФСБ.

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Как сообщила «Медиазона», арестованы 38-летний Александр Козин, 26-летний Арсений Лесной и Олег Сафонов, чей возраст пока не известен.

Обыски дома у обвиняемых прошли 4 апреля. Как рассказала «Медиазоне» жена Александра Козина, к ним домой следователи пришли под предлогом взятия мазков на коронавирус.

Как сообщает телеканал «Дождь», по версии следствия, задержанные намеревались устраивать нападения на чиновников и силовиков, чтобы «установить государственный строй, основанный на принципах исключительности и превосходства представителей одной национальности над другими».

В материалах дела утверждается, что Козин занимался поисками огнестрельного оружия и взрывчатки. Кроме того, вместе с другими обвиняемыми он тренировался и отрабатывал «навыки ведения боевых действий в условиях города и лесистой местности».

«Они тренировались, бегали, отрабатывали какие-то моменты, — рассказал «Медиазоне» адвокат Александра Козина Евгений Балабас. — Под эту тему им вменяют, что они готовились к захвату власти. Одному из фигурантов, я насколько знаю, задавали вопросы: "Собирались ли вы штурмом брать какое-то здание, УВД там или администрации?". У них был чат в WhatsApp — там аббревиатура из каких-то латинских букв».

Как пишет 7 апреля Sakh.com, задержанные входили в S.T.C.N. — «Сахалинский тактический клуб националистов», созданный Козиным в 2018 году. Жена Козина рассказала «Дождю», что о националистических взглядах мужа ей ничего неизвестно.

Как сообщили Sakh.com родственники арестованных, они увлекались страйкболом. По словам жены Козина, которые приводит «Медиазона», во время обыска муж показал следователям, «где у него хранится страйкбольный автомат, рации и прочее снаряжение, которым он пользовался во время игровых выездов».

После публикации Сахалинская федерация страйкбола (СФС) связалась с редакцией и сообщила, что информация о том, что «задержанные лица были страйкболистами, является ложной».

Увлечение страйкболом объединяло фигурантов громкого дела «Сети», по которому к длительным тюремным срокам в феврале были приговорены семь антифашистов и анархистов из Пензы.

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