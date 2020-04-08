Врачи, бизнес, россияне и «печенеги»: Путин объявил о новых расходах на борьбу с коронавирусом

В третий раз В.Путин обратился к россиянам по поводу эпидемии коронавируса

Доплаты медикам, которые борются с эпидемией, новые льготы и отсрочки для бизнеса, социальные выплаты населению. В среду, 8 апреля, президент РФ провел в формате телеконференции совещание с главами регионов, на котором объявил о новых мерах борьбы с COVID-19. Совещание транслировал «Первый канал», который анонсировал его как «обращение президента России».

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Завершил свое выступление Владимир Путин обращением «ко всем гражданам России», напомнив им библейскую цитату — надпись на кольце царя Соломона: «Все проходит, и это пройдет». Затем углубился в древнюю историю: «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия». «Победим и эту заразу коронавирусную», — такой фразой, построенной по законам стиля русских былин, президент попрощался с губернаторами и телезрителями, добавив: «Вместе мы всё преодолеем. Спасибо вам. Давайте приступим к работе».

Путин объявил о существенных временных доплатах медработникам, которые борются с эпидемией.

В течение трех месяцев, начиная с апреля, врачи будут получать дополнительно по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей. Врачи скорой помощи получат доплату 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители — 25 тысяч рублей. На эти федеральные доплаты регионам выделено «более 10 миллиардов рублей».

Говоря о повышении готовности медучреждений к эпидемии, Путин пообещал направить «более 33 миллиардов рублей на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах, инфекционных отделениях».

На закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, реанимобилей и машин скорой помощи обещано «порядка 13 миллиардов рублей». Все это начнет «поступать в регионы уже в апреле», заявил президент.

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Малым и средним предприятиям размер социальных взносов уже временно снизили в два раза – с 30 до 15 процентов. Теперь президент сообщил, что малый и средний бизнес получат отсрочку по выплате соцвзносов на 6 месяцев (эта отсрочка уже введена для микропредприятий).

Для малого и среднего бизнеса теперь также предусмотрена отсрочка по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев. Путин пообещал, что налоговый долг за этот период «можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки».

Правительству и ЦБ глава государства поручил в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса.

Путин сообщил новости и о социальных выплатах населению, которое сейчас теряет доходы и часто даже работу. Уже подписан указ о дополнительных выплатах семьям, имеющим право на «материнский капитал»: они получат 5000 рублей в месяц на каждого ребенка до 3 лет в апреле – июне. В июне начнутся выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Расширен круг получателей этой помощи: для тех, кто признан безработным, при начислении выплаты на детей и других соцпособий не будет браться в расчет прошлогодний заработок.

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, Путин решил в течение 3 месяцев — с апреля по июнь — выплачивать пособие по безработице по максимальной верхней планке — 12 тысяч 130 рублей.

Семьи с детьми, в которых родители стали временно безработными, с апреля по июнь получат дополнительную выплату — по 3000 рублей на ребенка.

Путин также «напомнил» правительству, что еще в марте поручил «предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам».

Президент Путин уже дважды обращался к россиянам по поводу эпидемии COVID-19. Он объявил нерабочим весь апрель до 30 числа, расширил полномочия губернаторов, пообещал поддержку населению и бизнесу, но также предложил налог на процентные доходы по вкладам более миллиона рублей и дивиденды, выводимые на зарубежные счета.

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