Новосибирский «Вектор» набрал добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Новосибирский центр вирусологии «Вектор» предложил испытать вакцины от нового коронавируса на людях в июне этого года

Центр вирусологии «Вектор» под Новосибирском предложил испытать вакцины от нового коронавируса на людях в июне этого года. Добровольцев уже набрали, сообщил директор научного центра Ринат Максютов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Реклама Читать далее

Как рассказал Ринат Максютов, «Вектор» разработал прототипы вакцин против коронавируса и сейчас тестирует их на лабораторных животных — мышах, кроликах, хорьках и низших приматах. В мае и июне «Вектор» предлагает провести доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин. И после этого, 29 июня, с тремя самыми эффективными вакцинами перейти к первой фазе клинических исследований на 180 добровольцах.

По словам Максютова, группы волонтеров уже набраны, а количество желающих поучаствовать в испытании вакцин превышает необходимый минимум: поступило более 300 обращений.

Как отметил директор «Вектора», российские ученые готовы испытывать вакцины на людях уже в мае, если это разрешит Минздрав. «В нашем портфеле вакцин против нового коронавируса есть технологические платформы, которые уже проверены на людях в клинических исследованиях для других инфекций. То есть в первую очередь это пептидная вакцина и живая культуральная вакцина», — сообщил Ринат Максютов. Он ссылается на американский опыт. «В США перешли на клинические исследования на людях после короткого эксперимента на мышах. То есть фактически они опустили все этапы доклинических исследований, посчитав, что в условиях пандемии это допустимо», — сказал директор «Вектора» в ходе видеоконференции с Путиным.

Клинические испытания вакцины против коронавируса в США начали 16 марта, передает «Голос Америки». Они проходят в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington в Сиэтле (штат Вашингтон). В них принимают участие 45 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Они получают разную дозу препарата, разработанного Национальными институтами здравоохранения и компанией Moderna. Заразиться волонтеры не могут, так как препарат не содержит самого вируса. Делается это для подготовки более масштабных клинических испытаний.

В новосибирском «Векторе» также идут исследования лекарств на эффективность против коронавирусной инфекции. К 7 апреля центр поставил в российские регионы два миллиона ПЦР-тестов на коронавирус.

Чем занимается центр «Вектор»?

Центр вирусологии «Вектор» был создан в 1974 году под Новосибирском, в поселке Кольцово, имеющем статус наукограда. Сейчас он входит в структуру Роспотребнадзора. Своей миссией «Вектор» называет «научное и практическое обеспечение противодействия глобальным инфекционным угрозам». «Вектор» одним из первых в России разработал и начал производить тест-системы для диагностики ВИЧ и гепатита B. Первым в России организовал производство генно-инженерного интерферона-a-2 человека.

«Научный потенциал ГНЦ ВБ „Вектор“ составляют высококвалифицированные специалисты в области вирусологии, молекулярной биологии, генной и клеточной инженерии, эпидемиологии и биотехнологии. Штатная численность центра — 1614 человек, из них 139 — доктора и кандидаты наук», — говорится на сайте государственного центра.

В «Векторе» собрана богатая коллекция культур микроорганизмов. Это одно из двух мест в мире, где имеется запас вируса натуральной оспы. Второй такой запас хранится в Атланте (штат Джорджия, США). В Кольцово хранится также вирус лихорадки Эбола.

Происшествия

16 сентября 2019 года в центре «Вектор» произошел взрыв. В Роспотребнадзоре сообщили, что взорвался газовый баллон, начался пожар, в результате чего пострадал один рабочий. В помещении, где произошел взрыв, не было биологически опасных веществ, уверяют в ведомстве.

СК России завел дело о распространении фейковой информации на блогера Александра Торна из-за видео, где блогер рассказывает о создании коронавируса после взырва в «Векторе». Сам блогер говорит, что высмеивал теории заговора.

Если вспоминать о других происшествиях, то в 1988 году в результате несчатного случае скончался глава лаборатории «Вектора» по вирусу Марбург Николай Устинов. Он должен был сделать инъекцию вируса морской свинке, но промахнулся и уколол себя в руку. В 2004 году погибла старшая лаборантка «Вектора» Антонина Преснякова, работавшая с вирусом Эбола. Она также заразилась в результате несчастного случая, уколовшись иглой шприца.

В «Векторе» разрабатывали биологическое оружие и средства защиты от него

Бывший руководитель московского бюро The Washington Post Дэвид Хоффман в своей книге «Мертвая рука» (2009 г.) писал, что «Вектор» создавался в первую очередь для разработки наступательного биологического оружия вопреки международной конвенции о запрещении биологического оружия, подписанной СССР в 1972 году. Работа Хоффмана была удостоена Пулитцеровской премии за лучшую документальную книгу.

Бывший руководитель центра «Вектор» (с 1979 по 2005 гг.) Лев Сандахчиев до конца своих дней отрицал разработку наступательных биологических вооружений в своем институте.

Однако в 1999 году начальник управления по биологической защите минобороны России Валентин Евстигнеев подтвердил, что в 1980-х «Вектор» был частью советской наступательной биопрограммы, которая продолжалась даже в эпоху перестройки. По его словам, на основе разведданных из-за границы в СССР моделировали реальные авиабомбы. «Мы даже вытачивали их единичные образцы в своих лабораториях, проводили натурные испытания с участием животных на специальном полигоне в Аральском море на острове Возрождения», — рассказал он в интервью изданию «Ядерный контроль».

По словам Евстигнеева, КГБ и ГРУ составили список из 37 возбудителей разных заболеваний, по которым СССР нужно было разработать средства защиты и нападения. Среди самых опасных — чума, сибирская язва, натуральная оспа, восточный энцефалит лошадей, сыпной тиф, холера, желтая лихорадка и другие. По его словам, программы свернули в 1992 году.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться