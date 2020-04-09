COVID-19: в России за сутки выявлено еще около 1,5 тысяч случаев заражения

За сутки в России зафиксировано еще 1459 случаев заражения COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, опубликованном в четверг, 9 апреля.

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Таким образом, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в стране превысило 10 тысяч. «На сегодняшний день в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 131 случай (+ 16,8%) коронавирусной инфекции в 81 регионе», — говорится в сообщении штаба.

Из зарегистрированных за последние 24 часа случаев большинство пришлось на Москву и Московскую область. 118 человек поправились и покинули больницы, а 13 пациентов скончались. Всего с начала эпидемии из больниц были выписаны 698 заразившихся, 76 человек умерли.

В оперативном штабе уточняют, что среди последних выявленных случаев инфицирования 47% составляют люди моложе 45 лет, 3% — дети, 35% — заразившиеся в возрастной группе 46–65 лет, 15% приходится на людей старше 65 лет и 4% — старше 80.

Также в четверг, 9 апреля, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что одиннадцать выздоровевших граждан стали донорами плазмы для лечения других больных COVID-19. Предполагается, что кровь переболевших может содержать антитела для лечения больных COVID-19. Переливания прошли в Институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и городской больнице № 52.

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