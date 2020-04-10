В больнице Уфы коронавирусом заразились 170 человек

В Уфе в республиканской клинической больнице, закрытой на карантин с 6 апреля, коронавирус выявили у 170 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства здравоохранения Башкирии Максима Забелина. Ранее официально сообщалось лишь о 40 случаях заболевания в регионе.

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Как отметил Максим Забелин, положительный результат показали анализы как пациентов, так и врачей. По данным портала ufa1.ru, речь идет как минимум о девяти заболевших медиках.

Республиканскую клиническую больницу в Уфе закрыли на карантин 6 апреля после того, как у семи человек выявили внебольничную пневмонию. Там также скончалась пожилая женщина, у которой был обнаружен коронавирус, однако, по официальным данным, причиной ее смерти стал отек головного мозга. Глава республики Радий Забиров тогда заявил, что в больнице предпринимаются «исключительные» меры безопасности.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный врач больницы Эльза Сыртланова рассказала, что врачи и пациенты больницы начали болеть пневмонией еще в середине марта. Она сказала, что ей «обидно» и «стыдно» за медицинское учреждение. По словам Сыртлановой, врачи больницы докладывали руководству о выспышке заболеваемости, но в ответ их обвиняли в «плохой» работе и несоблюдении санитарных правил.

Всего в России 10 апреля сообщили о 12 тысячах случаев заражения коронавирусом. За сутки в стране выявили более 1700 новых случаев.

Больницы становятся центрами распространения коронавируса во всем мире из-за нехватки средств защиты у врачей и медицинских работников. Во Франции сотрудники больницы неоднократно заявляли о том, что им не выдают элементарных средств защиты, а всего в стране от COVID-19 скончались не менее семи медиков.

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