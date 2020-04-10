В колонии в Иркутской области произошел бунт

В исправительной колонии № 15 в Ангарске в Иркутской области произошел бунт, в результате которого загорелось одно из зданий. Об этом сообщает телеканал Дождь со ссылкой на мать осужденного. Ранее правозащитники сообщили, что 20 человек, отбывающих наказание в колонии № 15, вскрыли себе вены после избиения.

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На видео с места событий, которое опубликовал проект Baza, слышен звук взрыва или выстрела. Как пишет телеканал Дождь со ссылкой на мать заключенного, сотрудники ФСИН открыли стрельбу. Эту информацию также подтвердил активист Святослав Хроменков.

На видеоролике, размещенном Baza, заключенные просят о помощи. «Сейчас все догорит и у нас будет беда, будут убивать», — говорят они, показывая руки с ранами.

По данным МБХ Медиа, во время бунта в колонии пострадали около 300 человек. Протест возник после того, как один из заключенных обвинил сотрудника ФСИН в избиении и вскрыл себе вены. Из-за этого осужденного избили еще раз, а в ответ увечья себе нанесли 17 человек. Тогда в колонию вызывали ОМОН.

В пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области сообщили, что ситуация находится под контролем, а заключенным оказали медицинскую помощь. Однако, по словам правозащитников, подъезды к колонии перекрыты, а члены ОНК не могут попасть туда из-за введенного карантина.

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