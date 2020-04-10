В Москве после заражения коронавирусом умерли еще 12 человек

По данным на 10 апреля в Москве скончались 50 человек с положительными тестами на коронавирусную инфекцию.

Еще 12 человек, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, умерли в московских больницах. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил оперативный штаб. Всего в Москве от болезней, связанных с коронавирусом, скончались 50 человек. За весь период по России умерли 94 человека.

Реклама Читать далее

В сообщении говорится, что возраст умерших — от 33 до 87 лет.

Двое молодых пациентов также болели сердечными болезнями (39 лет и 42 года). У них наблюдались острая сердечная и печеночная недостаточность. 33-летняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась за помощью. Четверо страдали хроническим бронхитом. Все пациенты имели сопутствующие заболевания, среди которых — гипертония, порок сердца, атеросклероз.

Как сообщил сообщает федеральный оперативный штаб, за сутки количество случаев заболевания коронавирусом в России выросло на 1 786 в 57 регионах и достигло 11 917 человек в 82 регионах. За сутки умерли 18 пациентов с коронавирусной инфекцией, включая 12 умерших в Москве. За весь период по России умерли 94 человека.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться