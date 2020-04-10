Кинособытие: Страшный сон российских властей

Режиссер-киноман Роман Волобуев вместо нового триллера про девушку, автомобиль и пистолет сделал остросоциальный сатирический сериал «Последний министр».

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Кинотеатры закрыты. Любители кино, продюсеры, критики устремились в онлайн. Особенно привлекают премьерные сериалы. Режиссеры словно бы готовились к кризису: именно на эту весну были запланированы многие онлайн-новинки.

Среди отечественных одна из самых занятных — политическая сатира «Последний министр». Идеолог проекта — продюсер Александр Цекало, соавтор сценария и режиссер — бывший кинокритик Роман Волобуев. Серий — 15, но фактически 16. Ведь все они длятся по 25 минут, а дебютная часть была сдвоенной. Проект стартовал в онлайне 26 марта. На сей момент вышло четыре главы. Завтра в субботу 11 апреля должен появиться эпизод № 5. Временные расстояния между фрагментами странноваты: то три дня, а то и (это ждет зрителей в конце апреля) — почти месяц. Две последние части заявлены на 20 июня.

Сериал «Последний министр» — третья вышедшая режиссерская работа Волобуева.

Я не видел его дебютный «Холодный фронт». Впечатлила его криминальная комедия «Блокбастер» со Светланой Устиновой, Анной Чиповской, Михаилом Ефремовым, Евгением Цыгановым и не только (а актеров-то как подбирает!). Но Волобуева обескуражила продюсерская версия фильма, он убрал свое имя из титров и значится в них не как режиссер и автор сценария, а лишь как персона, которой непонятно за что выражена благодарность.

После «Блокбастера» я был изумлен сутью и посылом «Последнего министра» с востребованными сейчас ведущими актерами Яном Цапником, Ольгой Сутуловой и другими звездами. Судя по всему, в сериале появятся и новые — та же любимая не только Романом, но и мной Анна Чиповская.

Но про суть. Власти назначают идиота руководить самым бесполезным, малочисленным и скромно обеспеченным министерством перспективного планирования.

В чем причина именно такого назначения, после четырех серий неясно. Но новоявленного министра уверяют, будто его жаждали и Набережная, и Площадь (намек на Белый дом правительства на набережной Москвы-реки и Старую площадь, где прежде располагалось ЦК, а теперь гостит администрация президента). Притырок замечателен еще и тем, что провалил все дела, которыми занимался прежде. А последнее — и вовсе утопил. В прямом смысле слова. Некий город под названием Малая Пышма, куда он был назначен мэром, через неделю после его назначения смыло с лица земли. При этом сам он владеет многомиллионным особняком с бассейном и квартирой в Москве. В которой содержит и одаривает подарками спортсменку-любовницу.

Но вот разводиться ему не советуют. Хотя у жены тоже любовник: латиноамериканский тренер по физподготовке. В нашей стране вновь актуальны семейные ценности. «А как же те, что наверху?» — справедливо, но беспокойно спрашивает герой (понятно, о чьем тихом разводе речь). И получает в ответ: «Где ты, а где они?».

Всё фарсово, хотя и не так, как в давнем скетч-шоу «Наша Russia», в одном из эпизодов которого тоже действуют оборзевшие чиновники.

Но чайные чашки в министерстве — с двуглавыми орлами на боку.

Новый министр перспективного планирования озабочен тем, что бы ему послезавтра предложить на заседании кабмина. Подчиненные утешают: нас спрашивают последними, до вас очередь не дойдет. Но ему в душу запало то, что соврали назначавшие: его министерство значимо для будущего страны.

И он начинает искать идеи. В итоге ему подсказывают, что в России лучше не вводить новые законы, поскольку и без того все зарегулировано, а уничтожить наиболее дурацкие правила. И он соглашается отменить закон о запрете мата. Против которого автор этих строк тоже высказывался и в статьях, и в соцсетях, расценив его как направленный против интеллигенции. Поскольку мат — это не язык гопников, для которых он как семечки, а именно язык интеллигенции. Она использует его, когда нет иных средств самовыражения.

Нецензурной лексики, кстати, достаточно и в «Последнем министре» Волобуева, но она запикана. Конституционный суд разрешает мат, что вдруг делает министра-новичка медийной фигурой.

Тут в случае с репортажами по ТВ последует хохма. Которую раскрывать не стану. Смотрите сериал.

В итоге потом, в третьей части (втором эпизоде фильма — на кой черт нас так запутали?) министр, который и впрямь начинает думать о будущем России, вдруг выдает такое на конференции циничных продажных молодых лидеров новой России (дураку ясно, что «Единой»), что начинаешь сомневаться в отсутствии у него как ума, так и смелости.

Режиссеры (обычно из числа тех, к которым не подходит определение «кладезь мудрости») ненавидят кинокритиков и убеждены, будто всякий, кто занимается критикой, сам мечтал бы стать режиссером, только оказался не способен и оттого теперь злобствует.

И правда: среди моих так называемых коллег немало и дураков, и завистников, и продажных циников.

Но много и истинных знатоков-киноманов, не говоря уже о классиках-киноведах, которые при этом вовсе не стремятся в режиссуру. Я вообще убежден, что критики и режиссеры обитают в разных системах координат. Это глупость, что в России, по примеру СССР, они объединены в единые киносоюзы. Они — по разные стороны баррикад. Они — занимаются разным делом. Режиссер — делает кино. Я — люблю его смотреть и высказывать о нем свое суждение. Если есть издание, которое готово платить за мои суждения гонорар, то слава богуРежиссеры — делают кино. Я — делаю СМИ.

Я никогда не желал снимать кино уже потому, что не знаю, как работать с актерами (хотя, получив хорошее театрально-критическое образование, проштудировал и Систему Станиславского, и методы Михаила Чехова, да и фильмы про режиссеров от «8 ½» до «Трюкача» многое подсказывают). Кроме того, меня приводит в ужас ситуация, что режиссер во время долгого съемочного периода обязан ежедневно решать проблемы десятков людей со всеми их капризами и кошмарами. Я предпочитаю отшельничество.

Вдобавок я уверен, что переход из критиков в режиссеры (по крайней мере, игрового кино) не в нашей отечественной традиции. То ли дело Франция, где именно критика стала идеологом одного из самых знаменитых направлений в истории кино — французской новой волны. И все великие режиссеры этой волны начинали с кинокритики — от Годара и Трюффо до Ромера, Риветта, Шаброля и др.

В наших пенатах только два кинокритика, оба талантливых, перешли в режиссуру: Михаил Брашинский и Роман Волобуев, возможно, самый яркий и непредсказуемый кинокритик, стартовавший в начале 2000-х.

Не ожидал, что Роман Волобуев, увлеченный киноманскими боевиками (могу привести примеры его реакций, когда мы в зале на двоих первыми из критиков смотрели и Тарантино, и «Мистера и миссис Смит», и новую бондиану), станет еще и кинопублицистом. Сделает социальную публицистическая сатиру с неожиданно симпатичным героем, который поначалу выглядит полным придурком.

Но сам Роман внятно объяснил свои устремления. По его мнению, политика на втором месте по интересу в кино после любви. Не согласен. А как же классическая формулировка киноклассиков «автомобиль, девушка, пистолет»?

При этом, с чем трудно не согласиться, в России нельзя сделать реальный политический фильм типа голливудских «Мартовских ид». Потому что голливудские политические фильмы предполагают хэппи-энд, когда смелые герои передают компромат на продажного политика в редакцию газет — и всё, политику привет.

А у нас что ни скажи про кого, что ни напечатай — всё божья роса. Политиков обвиняют в коррупции (это уже я утверждаю) только в тех случаях, когда они выпали из гнезда, обоймы, партии. Нарушили правила коррупционной системы. Остальные же главные политики до поры честны. Хотя носят костюмы от Armani и швейцарские часы, а ездят исключительно на «Бентли» и с тройной охраной.

Поэтому Волобуев и стремился, если верить ему, сделать сериал, слегка театрализованный, абсурдный, стилизованный под знаменитую картину нынешнего супермэтра европейского кино Паоло Соррентино Il Divo – «Изумительный». Про карьеру самого несгибаемого премьер-министра Италии Джулио Андреотти.

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