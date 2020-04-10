Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на следующей неделе в столице введут пропускной режим из-за эпидемии коронавируса. По словам главы города, его будут воплощать в жизнь в три этапа, а пропускная система будет носить заявительный характер.

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«На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно», — заявил мэр Москвы в своем обращении.

Собянин подчеркнул, что власти города будут проверять достоверность данных, которые жители будут указывать в пропусках. «В ближайшие дни и недели нас ожидают тяжелые испытания», — отметил он.

Ранее Сергей Собянин объявил, что пик эпидемии в Москве еще не наступил. «Мы находимся скорее у подножья», — сказал он в интервью РИА Новости.

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