В Москве полиция взяла под контроль все въезды в город

В Москве власти поставили полицейских на все въезды в город. Как объяснили в пресс-службе столичного МВД, Госавтоинспекция контролирует движение автомобилей в условиях режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса и выясняет у водителей причину поездки. СМИ сообщают, что машины с номерами других регионов, у пассажиров которых нет пропуска или московской прописки, в столицу не пускают.

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Полицейские начали останавливать машины, въезжающие в Москву, в субботу. Как сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники, по два автомобиля ГИБДД на каждый въезд поставили еще ночью. Полиция собирает данные тех, кто въезжает в столицу, и отправляет их в ОВД и Роспотребнадзор.

Как пишет проект Baza, полицейские останавливают машины с номерными знаками других регионов. В случае, если у водителей или пассажиров не оказывается пропуска или московской регистрации, автомобили разворачивают. При этом протоколы о нарушении режима обязательной самоизоляции не составляются.

По данным Би-би-си, на данный момент приказа полностью «закрыть город» нет. Четких критериев тех, какие автомобили следует пускать в Москву, сотрудникам ДПС также не передали.

Ранее газета Ведомости сообщала, что в Москве могут ввести режим ЧС и полностью закрыть въезд в город. По данным источников, в столице планировали также прекратить движение общественного транспорта. В обращении мэра Москвы Сергея Собянина, который накануне объявил о введении режима ЧС в городе, о таких мерах не говорится.

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