В Москве за сутки оштрафовали более 1300 человек за нарушение социальной дистанции

Казачий патруль в усадьбе Кусково в Москве следит за соблюдением режима самоизоляции.

За прошедшую субботу в Москве за нарушение социальной дистанции оштрафовали 1358 человек, сообщает издание РБК со ссылкой на оперативный штаб по контролю за коронавирусом. Административные протоколы составили на тех, кто собирался группами или выходил на улицу без конкретных причин, разрешенных столичными властями.

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По информации того же штаба, к административной ответственности за нарушение правил социальной дистанции привлекли 18 предприятий торговли.

Режим обязательной самоизоляции в Москве и Подмосковье власти продлили до 1 мая. В столице и области при этом введена обязательная социальная дистанция в полтора метра, а магазинам поручено нанести специальную разметку. Гражданам, нарушившим ограничения, грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 500 тысяч рублей.

За прошедшие сутки в России зафиксировали более 2 тысяч новых случаев заражения COVID-19, из которых большинство выявили в Москве — 1306. Помимо этого, за день в стране скончались 24 пациента с коронавирусом, 14 летальных случаев приходится на Москву.

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