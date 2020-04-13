В России за сутки выявлено более 2500 случаев заражения коронавирусом

Со среды, 15 мая, в Москве будет действовать пропускной режим. Для выхода из дома нужно получить специальный код на сайте мэрии

В России за сутки число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло на 2558. Об этом сообщается в понедельник, 13 апреля, на сайте оперативного штаба. Согласно официальным данным, от COVID-19 за 24 часа скончались 18 человек, из них 10 — в Москве.

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Как говорится в сообщении оперативного штаба, больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1355) и Московской области (495). В Санкт-Петербурге COVID-19 диагностировали у 121 человека, в Тверской области — у 44, а в Краснодарском крае — у 41.

Всего с начала эпидемии в России коронавирус нашли у 18 328 человек. Число жертв COVID-19 достигло 148.

Накануне СМИ сообщали, что в Мурманской области за сутки выявили 61 случай заражения коронавирусом. Там вспышку заболевания зафиксировали на стройке морских сооружений «Новатэка», где проживают до 11 тысяч рабочих из разных регионов России и ближнего зарубежья. В Кольском районе ввели режим ЧС.

Всего от последствий коронавируса в мире умерли более 110 тысяч человек. Согласно официальным данным, больше всего жертв коронавируса в США — там от COVID-19 скончались более 20 тысяч человек.

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