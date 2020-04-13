Осужденного по «московскому делу» Никиту Чирцова освободили после смягчения приговора

Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Никите Чирцову, снизив наказание с одного года до 11 месяцев колонии, и освободил осужденного в зале суда. Об этом 13 апреля сообщил портал «Медиазона» со ссылкой на защитника Чирцова, адвоката Александра Боркова.

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В декабре 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил 22-летнего Никиту Чирцова к одному году колонии. По версии следствия, во время столичной акции протеста 27 июля он толкнул в грудь полицейского Юрия Михаленка. Молодого человека обвинили по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Чирцов свою вину не признал.

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В июле суд оштрафовал Чирцова на 12 тысяч рублей по административной статье о нарушении правил проведения массовой акции. Спустя месяц после митинга за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, 28 августа, молодого человека задержали в Минске и депортировали в Россию. В Москве его задержали только через несколько дней после прибытия. 3 сентября суд арестовал Чирцова по уголовному делу.

Так называемое «московское дело» было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках (статья 212 УК) и применении насилия в отношении полицейских (статья 318 УК).

В общей сложности по «московскому делу» были арестованы более 20 человек. С сентября были осуждены 17 человек, 10 из них получили реальные сроки. С восьмерых человек, изначально арестованных по делу о «беспорядках», обвинения были сняты.

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