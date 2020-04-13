Правозащитники обратились в ООН после подавления бунта в ангарской колонии

Правозащитная организация «Русь сидящая» обратилась к спецдокладчикам ООН с требованием расследовать бунт в исправительной колонии № 15 в Ангарске. Как сообщает РБК со ссылкой на текст обращения, фонд попросил ООН призвать к срочному и независимому расследованию смерти двоих заключенных, «чрезмерного применения силы» и неоказания медицинской помощи.

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РБК сообщает, что директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова направила обращение специальному докладчику ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар, а также к спецдокладчику организации по вопросам пыток и бесчеловечного обращения Нильсу Мельцеру. Как говорится в обращении, Россия, по мнению правозащитников, должна обеспечить доступ членов Общественной наблюдательной комиссии в исправительное учреждение. Ранее СМИ сообщали, что во время бунта им не разрешили посетить колонию «из-за карантина».

В своем обращении «Русь сидящая» попросила ООН задать России вопрос о том, кто именно отдал распоряжение применить силу и применить оружие против заключенных во время бунта. Правозащитники также потребовали поставить под вопрос соразмерность примененной силы реальной угрозе, которая могла исходить со стороны осужденных.

Как написал в Facebook юрист организации Алексей Федяров, «международное сообщество должно отреагировать на факты нарушений прав заключенных спецназом ФСИН». «Люди в погонах вроде начальника Иркутского ГУФСИН Сагалакова и начальника ИК-15 Верещака должны понимать, что нельзя избивать других людей безнаказанно», — отметил он в социальной сети.

«Русь Сидящая» направляет сообщение по ситуации в ангарской колонии двум специальным докладчикам ООН - по вопросу о... Publiée par Алексей Федяров sur Dimanche 12 avril 2020

Бунт в колонии в Иркутской области произошел вечером в пятницу, 10 апреля. В результате произошел сильный пожар, который продолжался всю ночь. По версии правозащитников, заключенные выступили против пыток в колонии и нанесли себе телесные повреждения. После этого бунт подавили с особой жестокостью. Погиб по меньшей мере один человек. Согласно официальной версии ФСИН, во время отбоя один из заключенных «нецензурно выражался» в адрес сотрудников колонии и отказался подчиниться им. После этого «от противоправных действий последних (заключенных — RFI) пострадал сотрудник учреждения».

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