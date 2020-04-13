У 49% работающих россиян сократились доходы из-за эпидемии коронавируса.

Почти половина работающих россиян говорит о значительном падении доходов семьи с начала распространения эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос экспертов OMI и «Платформы».

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Центр социального проектирования «Платформа» и центр маркетинговых исследований Online Market Intelligence (OMI) провели опрос россиян об экономических и социальных последствиях эпидемии Covid-19. Главным последствием в опубликованном в понедельник, 13 апреля, отчете называется сокращение доходов у половины работающего населения России. Об этом сообщили 49% опрошенных.

Так 68% респондентов рассказали, что уже почувствовали на себе экономические последствия распространения коронавирусной инфекции. 29% работающих участников опроса отметили, что кризис существенно сказался на доходе компании, 25% – что компания приостановила работу. 14% респондентов сообщили, что их отправили в неоплачиваемый отпуск, 13% опрошенных работодатель перевел на неполный рабочий день, а 8% вообще потеряли работу. При этом подавляющее большинство респондентов (74%) уверены, что найти новую работу в условиях эпидемии будет трудно.

С экономическими последствиями эпидемии коронавируса связаны и главные страхи россиян. Так почти половина опрошенных (46%) боятся, что их семье не на что будет жить и не будет хватать денег даже на еду. В связи с этим они называют главной стратегией выживания в эпоху коронавируса – урезание расходов (42% респондентов сообщили об экономии денежных средств). О поиске дополнительных источниках заработка заявили 40% опрошенных. Почти каждый третий участник опроса (28%) сообщил, что не знает, что делать.

Согласно опросу Центра стратегических разработок (ЦСР), каждая третья компания (29%) принудительно отправила своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск. По данным на начало апреля, 28% компаний в России подвержены риску банкротства. В наиболее сложном положении сейчас находятся предприятия в сфере торговли, транспорта, недвижимости и строительства, под ударом и весь сектор услуг.

Как ранее оценил Институт исследований и экспертизы ВЭБ, из-за режима самоизоляции и падения цен на нефть денежные доходы россиян в апреле могут упасть на 17,5%. По итогам года реальные доходы населения могут сократиться на 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года. Уровень безработицы в 2020 году может подняться до 7%.

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