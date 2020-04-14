Госдума перенесла День окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.

Во вторник, 14 апреля, Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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Памятная дата 2 сентября, когда в России отмечался День окончания Второй мировой войны, упраздняется. Новый закон вводит новую дату памятных мероприятий – 3 сентября, который теперь считается «Днем воинской славы».

В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества. Более 1,8 млн человек были награждены медалями «За победу над Японией», на оборотной стороне которых указана дата «3 сентября 1945», говорится в пояснительной записке. Авторы инициативы также ссылаются на то, что День победы китайского народа в войне с Японией также отмечается 3 сентября.

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года. Эту дату историки считают официальной датой окончания Второй мировой войны.

Как отмечает издание РБК со ссылкой на источники в министерстве обороны России и администрации президента, власти обсуждают вариант переноса проведения парада Победы с 9 мая на осень. По данным собеседников РБК, рассматриваются две возможные даты: в сентябре, чтобы приурочить мероприятие ко дню окончания Второй мировой войны, или в ноябре, когда парад можно приурочить к дате проведения военного парада в 1941 году.

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