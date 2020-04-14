За минувшие сутки в России выявили еще 2774 случая заражения COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом. Это рекорд по суточному приросту выявленных случаев с начала эпидемии. Такие данные приводит утром во вторник, 14 апреля, московский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Больше всего новых случаев заражения опять выявили в Москве (1489). За столицей следует Подмосковье (460), Санкт-Петербург (121) и Республика Коми (97). К 14 апреля в 82 регионах страны зарегистрировали более 21 тысячи случаев инфицирования коронавирусом.

За минувшие сутки зафиксировали еще 22 летальных исхода пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. В Москве среди скончавшихся накануне — 29-летняя пациентка, которая имела синдром Дауна. Таким образом от COVID-19 в России скончались 170 человек, случаев выздоровления почти 1700.

Департамент здравоохранения Москвы прогнозирует дефицит коек в ближайшие две-три недели из-за эпидемии коронавируса. В ближайшее время еще 24 столичные больницы перепрофилируют для лечения пациентов с подозрением на COVID-19.

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