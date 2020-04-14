Кадыров ответил угрозами «Новой газете» на материал о коронавирусе в республике

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил обвинениями и угрозами в адрес «Новой газеты» на статью Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне. Кадыров заявил, что «Новая газета» занимается «античеченской травлей» на деньги «Газпрома», а ФСБ фактически потворствует этому. Он призвал ФСБ «остановить» критику со стороны издания и не подталкивать власти Чечни к преступлению.

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В воскресенье, 12 апреля, в «Новой газете» вышел материал Елены Милашиной о похоронах жителя Чечни Ахмада Гараева, чьи родственники заражены коронавирусом. В статье говорится, что жители республики боятся признаться, что могли заразиться, и предпочитают умереть дома.

После выхода этого материала Рамзан Кадыров призвал ФСБ «остановить» критику в его адрес, назвав журналистов «Новой газеты» «нелюдями», которые «провоцируют» чеченский народ. «В конце концов надоело! Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет. Ну не старайтесь из нас делать бандитов, убийц», — заявил глава Чечни.

Кадыров также заявил, что «Новую газету» финансирует «Газпром» и «курирует» ФСБ. Затем глава Чечни признал, что перепутал «Новую газету» и «Эхо Москвы», когда говорил о финансировании «Газпромом». «Друзья, в „горячке“ перепутал „Эхо Москвы“ и „Новую газету“, снова на эмоциях! „Газпром“ к „Новой“ не имеет отношения. Надеюсь, поймете меня, ведь разницы между двумя этими редакциями практически не вижу — несут одну чушь против моего народа и моей республики!» — написал глава Чечни у себя в телеграме.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил, что у него произошло «темпераментное обсуждение» материала Елены Милашиной с пресс-секретарем Кадырова. «Редакция предложила руководству Чечни опубликовать ответ на выступление газеты. Ответ в редакцию не поступил. Наше предложение в силе», — говорится на сайте «Новой». Муратов подчеркнул, что «Новая газета» продолжит работать в Чечне, несмотря на угрозы со стороны Кадырова.

«Странно обвинять „Новую газету“ в античеченской травле, когда нападение на Милашину в Грозном не расследовано до сих пор», — добавил представитель газеты в комментарии РБК.

6 февраля 2020 года обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину избила группа неизвестных мужчин и женщин на входе в гостиницу «Континент» в Грозном. Журналистка и адвокат прибыли в Грозный на процесс по делу Ислама Нуханова, который выложил в Youtube ролик о «чеченской Рублевке», где живут родственники и ближайшее окружение Рамзана Кадырова. Через несколько дней после нападения редакция «Новой газеты» получила электронное письмо с угрозой расправы в адрес Милашиной. «Забудь про Рамзана Ахматовича и вообще про Чечню. Иначе — тебе крышка», — говорилось в мейле.

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