В России за сутки выявили более 3000 новых случаев заражения COVID-19

За сутки в России выявили еще 3388 случаев заражения коронавирусом. Такие данные озвучил в среду, 15 апреля, оперативный штаб по мониторингу и предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Это рекорд по суточному приросту новых выявленных случаев в стране.

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Из 3388 случаев, зафиксированных за 24 часа, 1774 выявлены в Москве, 272 — в Московской области, 137 — в Мурманской области и 130 — в Санкт-Петербурге.

Общее число заболевших в стране составляет 24 490 человек. Всего 1986 человек выздоровели и 198 скончались от последствий заражения. Всего, по данным оперативного штаба, эпидемия затронула 65 регионов России. Республика Алтай является единственным регионом, где пока не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

По словам главы министерства здравоохранения России Михаила Мурашко, в ряде регионов медицинские службы не вполне готовы оказывать помощь заразившимся. «28 апреля должны все регионы оказаться в полной расчётной готовности, мобилизованной медицинской службы. И мы видим, что на сегодня уже больше 50% регионов ее прошли», — рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия-1».

Пробки и очереди на вход в метро в Москве

Со среды, 15 апреля, в Москве начал действовать особый пропускной режим — предполагается, что для того, чтобы воспользоваться транспортом, необходимо предварительно получить разрешение. Из-за проверок пропусков на МКАД образовались пробки, а на вход в метро собрались очереди, и соблюдать безопасную дистанцию в 1,5 метра стало фактически невозможно.

«Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей», — написал в твиттере мэр Москвы Сергей Собянин. В следующем сообщении он отметил, что вскоре следует перейти к автоматизированному контролю пропусков.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков также прокомментировал ситуацию: он признал, что возникло опасное скопление людей, но призвал не судить об эффективности пропускной системы по итогам первого дня ее работы.

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